어린이 “대통령 되고 싶어요”… 李 “5년 밖에 못 한단다”

어린이날 맞아 200명 청와대 초청

“안전하게 자라도록 책무 다할 것”

세줄 요약 이재명 대통령과 김혜경 여사가 어린이날 청와대에 200여 명의 어린이와 보호자를 초청해 첫 행사를 열었다. 대통령 부부는 인구소멸지역·다문화가정·청와대 인근 아동 등을 맞이하고, 어린이들에게 더 안전하고 나은 사회를 만들겠다고 약속했다. 어린이날 맞아 청와대 초청 행사 개최

인구소멸·다문화·인근 아동 등 초대

대통령 역할 설명하며 안전한 성장 약속

2026-05-06 10면

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 어린이날을 맞아 200여 명의 어린이 및 보호자들을 청와대로 초청해 어린이들에게 더 나은 사회를 만들기 위해 노력하겠다고 약속했다.이 대통령 부부는 청와대 복귀 후 처음 열린 이날 행사에 인구소멸지역 아동과 다문화가족 아동, 청와대 인근 거주 아동 등을 초대했다. 또 이 대통령 부부가 장애인복지관과 아동양육시설을 방문하거나 희소 질환 환우 간담회 등을 하면서 그간 인연을 맺은 아동들도 함께했다. 어린이들은 청와대 본관을 견학하고 일일 놀이터로 변신한 상춘재 앞 녹지원에서 자유로운 놀이 시간을 가졌다.사랑과 보살핌을 상징한다며 분홍색 넥타이와 분홍색 원피스를 각각 갖춰 입은 이 대통령 부부는 어린이들과 하이파이브를 하는 등 반갑게 인사했다. 어린이들은 “대통령님이 세종대왕님처럼 멋진 사람이 되어달라”고 요청하거나 “어떻게 대통령이 되었느냐”라는 등 질문을 쏟아냈다.이 대통령은 어린이들에게 “대통령이 나라의 주인이 아니고 국민들이 주인”이라며 “나랏일을 우리 국민과 국가를 위해서 일 열심히 잘할 사람을 국민들이 뽑는 것”이라고 설명했다. 이어 “평소에 국민들을 위해서 국가를 위해서 잘 준비하고 열심히 노력해서 국민들에게 인정받으면 대통령이 될 수 있고 대통령 하다가 잘못하면 쫓겨날 수도 있다”고도 말했다.‘대통령은 어떤 일을 하느냐’는 질문에 이 대통령은 “어린이를 포함해서 아버지, 어머니, 이웃 사람, 대한민국 국민들이 어떻게 하면 더 잘 살 수 있을까 고민하고 여러분이 내는 세금을 어떻게 잘 쓸지 그런 것을 고민하는 사람”이라고 소개했다.이어진 사인회에서는 어린이들이 한 줄로 서서 이름표에 이 대통령의 서명을 받기도 했다. 한 어린이가 ‘대통령이 되고 싶다’ 하자 이 대통령은 “대통령은 5년밖에 못 한다”고 농담하기도 했다.이 대통령은 행사를 마치면서 “우리 어린이들이 보다 안전한 환경에서 자랄 수 있도록 대통령으로서의 책무를 다하겠다”고 소감을 말했다. 김 여사도 “어린이들이 오늘의 추억을 간직하고 돌아가 더 큰 꿈을 꾸며 건강하게 성장하길 바란다”고 했다.