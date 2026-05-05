국제 미국·중남미 [속보] 美국방 “한국 나서주길”…호르무즈 기여 촉구 윤예림 기자 입력 2026-05-05 21:33 수정 2026-05-05 21:33 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/05/05/20260505500115 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 전황 브리핑하는 헤그세스 미 국방장관. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전황 브리핑하는 헤그세스 미 국방장관. 로이터 연합뉴스 美국방 “한국 나서주길”…호르무즈 기여 촉구 윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 미국 국방부가 한국에 요청한 것은? 호르무즈 기여 군사훈련 참여