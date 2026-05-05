미국 국방장관 “이란과의 휴전 안 끝나…한국 나서야”

헤그세스 국방 “한국 호르무즈 해협 방어에 참여해야”

5일 국방부 청사서 댄 케인 합참의장과 공동 기자회견

이미지 확대 피트 헤그세스 미국 국방장관이 5일 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 기자회견을 열고 있다. 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 피트 헤그세스 미국 국방장관이 5일 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 기자회견을 열고 있다. 유튜브 캡처

세줄 요약 피트 헤그세스 미 국방장관이 한국과 일본, 호주 등 우방국의 호르무즈 해협 작전 참여를 재차 요구했다. 그는 이란과의 휴전은 끝나지 않았다고 하면서도, 민간 선박 보호를 위한 프로젝트 프리덤은 이란 군사작전과 별개라고 설명했다. 한국 등 우방국의 호르무즈 해협 참여 요구

프로젝트 프리덤은 이란 군사작전과 별개

이란 공격에도 휴전·전면전 재개는 유보

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피트 헤그세스 미국 국방장관이 5일 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 함께 연 기자회견에서 한국의 호르무즈 해협 작전 참가를 거듭 요구했다.헤그세스 장관은 “이란과의 휴전은 끝나지 않았다”면서도 한국을 비롯한 우방국의 호르무즈 해협 작전 참가를 요청했다.그는 호르무즈 해협에서 미국과 이란이 교전을 벌였음에도 불구하고 “휴전은 아직 끝나지 않았다”며 “호르무즈 해협에서 민간 선박의 안전한 통과를 보장하는 프로젝트 프리덤 작전은 독립적인 프로젝트로 초기에는 어느 정도 혼란이 있을 것으로 예상했고 실제로 그렇게 됐다”라고 설명했다.헤그세스 장관은 도널드 트럼프 대통령이 소셜미디어 트루스소셜에서 한국 상선이 이란의 공격을 받았다며 한국의 참여를 요청한 것에 관한 질문에 마찬가지로 한국의 기여를 촉구했다.그는 한국과 일본, 호주, 유럽 등의 우방국이 호르무즈 해협 방어에 참여(step up)해야 한다고 주장했다.또 호르무즈 해협에서 선박의 안전한 통항을 유도하는 프로젝트 프리덤 작전은 이란에 대한 군사작전과는 별개라고 덧붙였다.헤그세스 장관은 “프로젝트 프리덤은 방어적인 성격을 띠고 있으며, 범위가 한정적이고 기간이 짧은 작전으로 이란의 공격으로부터 무고한 상선을 보호하는 단 하나의 임무에 전념한다”고 지적했다.케인 합참의장은 이란이 휴전 발표 이후 미군을 10차례 이상 공격했지만, 이는 “대규모 전투 작전을 재개할 기준에는 미치지 못한다”고 밝혔다.한편 트럼프 대통령은 이날 보수 성향 라디오 진행자 휴 휴잇과의 인터뷰에서 “이란과의 전쟁을 재개한다면 전쟁 목표를 달성하는 데 2~3주면 충분하다”고 강조했다.