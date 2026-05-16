도심을 가득 채운 러닝의 물결 [포토多이슈]

이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 하프 코스 참가자들이 힘차게 출발하고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 하프 코스 참가자들이 힘차게 출발하고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자

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이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 ‘2026 서울신문 하프마라톤 대회’에서 참가자들이 가양대교를 달리고 있다. 2026.5.16 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 ‘2026 서울신문 하프마라톤 대회’에서 참가자들이 가양대교를 달리고 있다. 2026.5.16 홍윤기 기자

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월드컵공원 평화의광장 일대는 16일 새벽부터 러닝의 열기로 가득 찼다. 친구·연인·가족과 함께 광장을 찾은 시민 약 1만명은 ‘2026 서울신문 하프마라톤대회’에 참가해 상암동 거리와 가양대교 위를 저마다의 속도로 달렸다. 아래 사진은 드론으로 내려다본 마라톤 코스의 풍경이다.