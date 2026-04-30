정치 이광재, 하남갑 보궐선거 출마선언 이지훈 기자 입력 2026-04-30 13:24 수정 2026-04-30 13:24 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/30/20260430500096 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 이광재 더불어민주당 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 30일 국회에서 열린 기자회견에서 공식 출마 선언을 하고 있다. 2026.4.30 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 이광재 더불어민주당 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 30일 국회에서 열린 기자회견에서 공식 출마 선언을 하고 있다. 2026.4.30 이지훈 기자 이광재 더불어민주당 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 30일 국회에서 열린 기자회견에서 공식 출마 선언을 하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지