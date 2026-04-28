이 대통령 “삶의 터전이 죽음의 현장 되지 않도록 모든 수단 동원”

‘산업재해 노동자의 날’ 맞아 메시지

세줄 요약 이 대통령은 산업재해 노동자의 날을 맞아 산재 피해 사망자를 추모하고, 삶의 터전이 죽음의 현장이 되지 않도록 가능한 모든 수단을 동원하겠다고 밝혔다. 올해 1분기 산재 사망자 감소를 평가하면서도 법과 제도를 더 촘촘히 정비하겠다고 했다. 산재 노동자의 날 맞아 추모와 책임 강조

삶의 터전이 죽음의 현장 되지 않게 총력

법·제도 정비와 새 기준 마련 의지 표명

이미지 확대 접견실 들어선 이재명 대통령 이재명 대통령이 27일 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)와의 면담이 열리는 청와대 접견실에 들어서고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 접견실 들어선 이재명 대통령 이재명 대통령이 27일 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)와의 면담이 열리는 청와대 접견실에 들어서고 있다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 28일 ‘산업재해 노동자의 날’을 맞아 “더는 삶의 터전이 죽음의 현장이 되지 않도록 가능한 모든 수단을 동원하겠다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 페이스북에 ‘산업재해 노동자의 날, 추모를 넘어 책임과 다짐의 시간으로’라는 제목으로 산재 피해 사망자를 추모하고 피해자들의 쾌유를 기원했다.산재 근절이 국민주권정부의 주요 국정과제라고 지적한 이 대통령은 올해 1분기 산재 사망자가 전년 대비 17.5% 감소했다며 정부의 노력과 노사가 협력한 결과라고 평가했다. 그러면서 “지켜내지 못한 고귀한 생명의 무게, 가족과 이웃을 떠나보낸 애끓는 절규 앞에서 우리는 아직 갈 길이 멀다”고 지적했다.산재를 막기 위해 모든 수단을 총동원하겠다고 강조한 이 대통령은 “방치된 위험과 작은 빈틈으로 인해 ‘사람만 뒤바뀐 익숙한 비극’이 반복되지 않도록 법과 제도를 빈틈없이 정비하겠다”며 “필요하다면 새로운 기준과 제도도 마련하겠다”고 밝혔다.이어 “‘산재 사망률 OECD 1위’의 오명 앞에서 세계 10위 경제 대국이라는 성취는 결코 자랑스러울 수 없다”며 “안전한 일터에서 이뤄낸 성장이야말로 국민 행복을 담보하는 지속 가능한 성장”이라고 덧붙였다.이 대통령은 “산업재해 노동자의 날이 애도와 추모를 넘어 안전을 다짐하고 회복을 이야기하는 날로 자리 잡을 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다”고 약속했다.