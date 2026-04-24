강훈식 “5월 중 원유 7462만 배럴 확보…아스팔트 수급 현황 전수조사”

“원자재 핵심 품목 수급 동향 일일 점검”

이미지 확대 강훈식 비서실장, 비상경제 상황 관련 브리핑 강훈식 대통령 비서실장이 24일 청와대 기자회견장에서 비상경제 상황 관련 브리핑을 하고 있다.

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강훈식 대통령 비서실장은 24일 중동 전쟁 상황 속 원유 수급 관련 “5월 중 지난해 월 평균 도입량의 87% 수준인 7462만 배럴을 확보했다”고 밝혔다.강 실장은 이날 춘추관에서 브리핑하며 “원유 수급 차질에 크게 우려하지 않아도 될 전망”이라며 이처럼 말했다.그는 “미주, 아프리카 등으로부터 물량을 추가 확보해 중동산 의존도를 기존의 69%에서 56%로 13% 포인트 낮췄다”고 했다. 강 실장은 원유 도입 항로 다변화를 추진하고 있다며 “5월 중 사우디아라비아에서 2399만 배럴, 아랍에미리트(UAE)에서 1600만 배럴을 호르무즈 해협과 무관한 대체 항로를 통해 도입하기로 확정한 것은 정부와 민간이 합심해 발 빠르게 대응한 성과”라고 설명했다.나프타와 아스팔트 등 원자재 수급 불안과 관련해 강 실장은 “핵심 품목의 수급 동향을 일일 단위로 점검하고 신호등 방식으로 위험도를 평가·관리하고 있다”며 “현재 수급 상황만이 아니라 한 달, 석 달 후 상황도 예측해 선제적으로 준비하고 있다”고 했다.특히 아스팔트 수급과 관련해 강 실장은 “정부는 현황을 전수조사해 공사 발주 시기를 조정하고 민관 협의체를 통해 시급한 공사에 우선 공급하는 방안을 추진하고 있다”고 말했다. 다만 민간 부문의 공급까지 통제하겠다는 의미는 아니라는 게 청와대의 설명이다.전날 발표한 1분기 성장률이 5년 반 만에 가장 높은 1.7%를 기록했지만 방심해서는 안 된다는 게 청와대의 판단이다. 강 실장은 “아직 긴장의 끈을 놓을 수 없다”며 “국제유가와 원자재 가격이 여전히 높아 중동전쟁의 충격과 체감 물가에 미치는 영향은 이제 시작일 수도 있다”고 했다.전날 4차 석유 최고가격이 동결된 데 대해 청와대 관계자는 “지금 국제유가가 내려서 (인하할) 여력이 있다고도 볼 수 있지만 (앞선 인상 압력을) 버티는 상황”이라며 “대통령께서도 그런 것을 검토하라고 했다”고 전했다.