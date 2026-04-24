‘4차 최고가격제’ 첫날 전국 주유소 평균 경윳값 2000원 돌파…3년 9개월만

전국 휘발유값 2000원 돌파 일주일만

호르무즈 충돌 우려에 국제유가 급등

이미지 확대 22일 서울 서초구 경부고속도로 만남의광장 휴게소 내 주유소에서 시민들이 주유하고 있다. 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 22일 서울 서초구 경부고속도로 만남의광장 휴게소 내 주유소에서 시민들이 주유하고 있다. 이지훈 기자

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4차 석유 최고가격제 실시 첫날인 24일 전국 평균 경유 가격이 리터(ℓ)당 2000원대로 올라섰다. 전국 주유소 평균 휘발유 가격이 ℓ당 2000원을 넘어선 지 일주일 만이다.24일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 10시 기준 전국 평균 경유 가격은 ℓ당 2000.06원으로 전날보다 0.22원 올랐다.경윳값이 2000원을 넘어선 것은 러시아-우크라이나 전쟁 영향으로 고유가가 이어졌던 2022년 7월 27일(2006.7원) 이후 3년 9개월 만이다. 당시 자동차용 경유 가격은 같은 해 6월 30일 ℓ당 2167.7원으로 최고치를 기록했다.2022년 이후 최고 수준을 기록 중인 전국 평균 휘발유 가격은 ℓ당 0.41원 상승한 2006.17원으로 집계됐다. 휘발유 가격은 지난 17일 2000원대에 진입했다.서울 지역 기름값도 꾸준히 상승세다. 서울 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 2043.58원으로 전날보다 0.72원 올랐고, 평균 경유 가격은 0.78원 상승한 2030.57원으로 나타났다.국제 유가는 호르무즈 해협을 둘러싼 군사 충돌 우려가 고조되면서 급등세를 이어가는 모습이다. 23일(현지시간) ICE 선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 105.07달러로 전장보다 3.1% 상승했다. 또 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 종가는 배럴당 95.85달러로 전장보다 3.11% 올랐다.통상 국제 유가 변동은 2∼3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.한편 정부는 4차 석유 최고가격을 3차와 같은 수준으로 동결하기로 하면서 휘발유는 ℓ당 1934원, 경유는 1923원, 등유는 1530원으로 각각 고정됐다. 정유사의 주유소 공급가격에 상한선을 두는 석유 최고가격제는 이날 0시부터 4차 시행에 들어갔다.