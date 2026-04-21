정원오·김경수, 경남형 성수 프로젝트 공동 추진한다

경남 원도심에 청년창업, 문화, 로컬브랜드 결합

“수도권 일극체제 넘어 균형발전의 새 모델 구축”

정 후보, 현충원과 김해 봉하마을 잇달아 참배

이미지 확대 더불어민주당 정원오(오른쪽) 서울시장 후보와 김경수 경남지사 후보가 21일 경남 창원시 마산합포구 창동 사거리에서 ‘서울-경남 상생협력 공동선언’을 발표한 뒤 활짝 웃고 있다. 창원 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 정원오(오른쪽) 서울시장 후보와 김경수 경남지사 후보가 21일 경남 창원시 마산합포구 창동 사거리에서 ‘서울-경남 상생협력 공동선언’을 발표한 뒤 활짝 웃고 있다. 창원 연합뉴스

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 김경수 경남지사 후보와 함께 두 지역의 상생협력 청사진인 ‘창원선언’을 발표했다. 서울 성수동의 도시재생 성공 사례를 경남 원도심에 이식하는 등 수도권과 지역의 상생 발전을 추진하는 게 핵심이다.정 후보와 김 후보는 21일 경남 창원시 마산합포구 창동예술촌에서 ‘경남·서울 상생협력 공동선언’을 발표했다. 이들은 “서울과 경남은 경쟁의 대상이 아니라 함께 성장할 협력 파트너”라며 “수도권 일극체제를 넘어, 각 지역이 함께 성장하는 대한민국 균형발전의 새 모델을 만들겠다”고 밝혔다.이번 공동선언은 이재명 정부의 5극3특 균형성장을 지방정부 차원에서 구체화하는 첫 광역 간 협약이다. 김 후보는 이재명 정부의 지방시대위원회 위원장을 지냈다.두 후보는 창원선언에 ▲서울의 혁신역량·경남의 첨단제조 결합을 통한 인공지능(AI) 대전환 선도 ▲창업 생태계 협력 및 성장사다리 확장 ▲서울 대학·연구기관과 경남 산업현장을 연결한 산학협력 강화 ▲청년 창작·문화예술·로컬브랜드 결합의 ‘경남형 성수 프로젝트’ 추진 ▲귀농·귀촌·체류형 관광 연계로 방한관광 3000만 시대 조기 개막 협력 ▲경남 농수산물과 서울 소비시장 연계 상생 유통체계 구축 ▲생활밀착 행정·청년친화 정책 경험 공유 등 7대 상생협력 과제를 담았다.특히 서울 성수동의 도시재생·창업·문화 성공 모델을 바탕으로 마산 창동을 비롯한 경남 원도심에 청년 창업과 문화, 로컬 브랜드가 결합된 ‘경남형 성수 프로젝트’를 추진하기로 했다. 두 후보는 당선 시 취임 직후부터 경남·서울 실무협의체를 구성해 우선 실행 과제부터 추진하고, 이후 산업·청년·관광·유통 등 생활밀착형 협력을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.정 후보는 “성수동의 변화는 낡은 공간을 바꾸는 데서 끝난 것이 아니라 청년과 기업, 문화가 함께 성장하는 생태계를 만든 데 의미가 있다”며 “경남도 지역 특성에 맞는 혁신 거점을 충분히 만들 수 있다”고 설명했다.김 후보는 “서울의 기술과 투자, 경남의 산업과 현장이 만나면 대한민국의 새로운 성장 엔진을 만들 수 있다”며 “청년이 수도권으로 떠나지 않아도 지역에서 배우고 일하고 성공할 수 있는 경남을 만들겠다”고 밝혔다.앞서 정 후보는 이날 오전 선대위 관계자 40여명과 함께 서울 동작구 국립서울현충원을 참배했다. 그는 방명록에 “순국선열의 숭고한 뜻 시민이 주인인 서울로 이어가겠습니다”라고 썼다.정 후보는 이어 수도권에 출마한 추미애 경기지사 후보, 박찬대 인천시장 후보와 함께 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역을 참배했다. 정 후보는 이곳 방명록에 “사람 사는 세상의 꿈, 시민이 주인인 서울로 이어가겠습니다”라고 적었다.