정원오측 “한강버스, 오세훈만 모르는 ‘혈세 난파선’”

“국힘 다수인 시의회에서 지원안 만장일치 부결”
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더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 21일 오후 경남 창원시 마산합포구 창동 사거리에서 ‘서울-경남 상생협력 공동선언’에서 선언문을 읽고 있다.
연합뉴스
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정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선대위가 21일 서울시의회 환경수자원위원회의 ‘한강버스 운영사업 업무협약 변경 동의안’ 부결과 관련해 “국민의힘마저 포기한 ‘혈세 난파선’을 즉각 멈추라”고 비판했다.
박경미 선대위 대변인은 이날 ‘국민의힘도 손 뗀 한강버스, 오세훈 시장만 모르는 ‘혈세 난파선’’이라는 제목의 성명에서 “국민의힘이 다수인 서울시의회에서 한강버스 지원안이 만장일치로 부결됐다”며 “사업이 정책 실패이고 재정 리스크가 크다는 사실을 같은 당 시의원들마저 인정한 것”이라고 지적했다.
이날 오전 서울시의회 환경수자원위원회는 심의를 열고 서울시가 제출한 업무협약 변경 동의안을 부결시켰다. 해당 동의안은 한강버스 선착장 연계 셔틀버스 운영비(연간 약 6억 3000만원)와 승조원 추가 고용 인건비를 시가 직접 부담하는 내용이 포함됐다.
신복자 서울시의회 예산정책위원장, 제7기 예산정책위원회 제3차 전체회의 개최... 세대형평성·재정구조·인구위기 대응 논의
서울시의회 신복자 예산정책위원장(동대문4, 국민의힘)은 지난 20일 제7기 예산정책위원회 제3차 전체회의를 개최하고 세대 간 형평성, 지방재정 구조, 인구위기 대응을 주제로 한 연구과제 발표회를 진행했다. 이번 연구과제 발표는 서울시 재정의 구조적 문제를 진단하고 중장기 정책 방향을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 이현출 위원(건국대학교 정치외교학과 교수)은 ‘한국형 세대 간 형평성 지수(K-IFI)의 개발과 정책적 함의’를 통해 세대 간 형평성을 정량적으로 측정할 수 있는 지표를 제시했다. 해당 지수는 경제적 형평성, 복지·재정, 주거·자산, 지속가능성, 사회적 연대 등 다양한 영역을 통합한 복합지표로 구성하며, 정책이 세대 간 자원 배분에 미치는 영향을 분석하는 도구로 활용될 수 있다. 지방재정의 경직성 문제와 가용재원 확보 방안도 주요하게 논의됐다. 황해동 위원(한국지방행정연구원 연구위원)은 지방재정이 겉으로는 건전해 보이더라도 실제로는 의무지출 증가로 인해 자율적으로 활용 가능한 재원이 부족한 구조적 한계를 지적했다. 이에 따라 ▲지방재정영향평가 실효성 강화 ▲국고보조율 차등 적용 ▲보조금에 대한 지자체 자율성 강화 등 제도 개선 방안이 제시됐다.
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박 대변인은 “성과는 민간이 가져가고, 손실은 시민이 부담하는 기형적 구조에 국민의힘 시의원들조차 등을 돌린 것”이라며 “상식의 편에 선 서울시의회의 결정을 환영한다”고 밝혔다. 그러면서 “오세훈 시장은 언론 인터뷰에서 한강 버스와 관련한 입장이 정원오 후보와 다르지 않다고 했다”며 “국민의힘마저 포기한 한강버스’라는 난파선을 지금 당장 멈추라”고 강조했다.
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