정원오측 “한강버스, 오세훈만 모르는 ‘혈세 난파선’”

“국힘 다수인 시의회에서 지원안 만장일치 부결”

이미지 확대 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 21일 오후 경남 창원시 마산합포구 창동 사거리에서 ‘서울-경남 상생협력 공동선언’에서 선언문을 읽고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 21일 오후 경남 창원시 마산합포구 창동 사거리에서 ‘서울-경남 상생협력 공동선언’에서 선언문을 읽고 있다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선대위가 21일 서울시의회 환경수자원위원회의 ‘한강버스 운영사업 업무협약 변경 동의안’ 부결과 관련해 “국민의힘마저 포기한 ‘혈세 난파선’을 즉각 멈추라”고 비판했다.박경미 선대위 대변인은 이날 ‘국민의힘도 손 뗀 한강버스, 오세훈 시장만 모르는 ‘혈세 난파선’’이라는 제목의 성명에서 “국민의힘이 다수인 서울시의회에서 한강버스 지원안이 만장일치로 부결됐다”며 “사업이 정책 실패이고 재정 리스크가 크다는 사실을 같은 당 시의원들마저 인정한 것”이라고 지적했다.이날 오전 서울시의회 환경수자원위원회는 심의를 열고 서울시가 제출한 업무협약 변경 동의안을 부결시켰다. 해당 동의안은 한강버스 선착장 연계 셔틀버스 운영비(연간 약 6억 3000만원)와 승조원 추가 고용 인건비를 시가 직접 부담하는 내용이 포함됐다.박 대변인은 “성과는 민간이 가져가고, 손실은 시민이 부담하는 기형적 구조에 국민의힘 시의원들조차 등을 돌린 것”이라며 “상식의 편에 선 서울시의회의 결정을 환영한다”고 밝혔다. 그러면서 “오세훈 시장은 언론 인터뷰에서 한강 버스와 관련한 입장이 정원오 후보와 다르지 않다고 했다”며 “국민의힘마저 포기한 한강버스’라는 난파선을 지금 당장 멈추라”고 강조했다.