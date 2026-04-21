경제 코스피 사상 최고치 경신…6388.47 마감 도준석 기자 입력 2026-04-21 16:49 수정 2026-04-21 16:49 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/21/20260421500197 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 미국과 이란 간 휴전 협상 불확실성에도 코스피가 사상최고치를 기록한 21일 서울 중구 우리은행 딜링룸에 지수가 표시되어 있다. 2026.4.21 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이란 간 휴전 협상 불확실성에도 코스피가 사상최고치를 기록한 21일 서울 중구 우리은행 딜링룸에 지수가 표시되어 있다. 2026.4.21 도준석 전문기자 미국과 이란 간 휴전 협상 불확실성에도 코스피가 사상최고치를 기록한 21일 서울 중구 우리은행 딜링룸에 지수가 표시되어 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지