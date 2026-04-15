안민석, 경기교육 소확행 시리즈 6호 ‘저소득층 학생 안경 지원’

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
안민석 경기도교육감 예비후보(안민석 캠프 제공)
안민석 경기도교육감 예비후보가 저소득층 학생의 시력 교정과 학습권 보장을 위해 안경 구입비 지원 정책을 추진하겠다고 공약했다.
안 예비후보는 15일 ‘경기교육 소확행 시리즈 6호’로 ‘저소득층 학생 안경 지원’을 발표하며 “보이는 것이 희망이고 아이들의 눈 건강을 지키는 것은 곧 학습 기회를 지키는 일”이라고 강조했다.
이어 “가정 형편에 따라 시력 교정 시기를 놓치거나 낡은 안경을 그대로 사용하는 학생들이 늘고 있다”며 “칠판 글씨가 보이지 않아 발생하는 학습 결손을 방치해서는 안 된다”고 덧붙였다.
그는 “기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 학생 등을 대상으로 1인당 연간 10만원 상당의 안경 구입비를 바우처 형태로 지원하고 지역 안경사회와 협력해 학교 방문 시력 검진과 상담을 정기적으로 제공하겠다”고 약속했다.
안 예비후보는 “경제적 이유로 아이들의 기본적인 학습 조건이 흔들려서는 안 된다”며 “경기도 모든 학생이 공평한 출발선에서 공부할 수 있도록 교육 복지를 강화하겠다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지