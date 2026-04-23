속초, 신중년 ‘인생 이모작’ 지원…자격증 교육비 1인당 50만원

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강원 속초시청 전경. 서울신문 DB
강원 속초시가 신중년층의 인생 이모작을 지원하는 ‘신중년 플러스 사업’을 벌인다고 23일 밝혔다.
지원 대상은 시에 1년 이상 주민등록을 두고 있는 46세 이상 64세 이하의 미취업 시민이다. 다른 취업 지원 사업에 참여하고 있으면 지원 대상에서 제외된다. 지원 신청은 시 지역경제과 일자리청년정책팀에서 받는다.
지원 대상으로 선정되면 국가기술자격증, 국가전문자격증, 국가공인민간자격 취득을 위한 교육비를 1인당 50만원까지 받는다. 교육비는 신청자가 우선 납부하면 증빙서류 확인을 거쳐 지급된다.
시는 이 사업이 신중년의 역량을 키워줘 재취업과 창업에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.
앞서 지난달 시는 서울시50플러스재단, 고용노동부 강릉지청과 사업 추진을 위한 업무협약을 맺었다. 협약에 따라 서울시50플러스재단은 사업 운영을 돕고, 노동부는 사업에 참여한 신중년의 취업을 지원한다.
오금란 서울시의원, 마약 문제 대응 위한 유관부서 간 협업 강화 및 종합대책 수립 촉구
서울시의회 보건복지위원회 오금란 의원(더불어민주당, 노원2)은 ‘서울시의회 마약퇴치를 위한 예방교육 특별위원회’(이하 ‘마약예방특위’) 부위원장으로서 지난 20일 열린 제4차 회의에 참석해 유관부서 간 협업 강화를 촉구하며 1년간의 활동을 마무리했다. 마약예방특위는 청소년층까지 확산된 마약 범죄의 심각성을 알리고, 서울시와 서울시교육청의 체계적인 예방 교육 전략을 수립하기 위해 지난해 4월 30일 구성됐다. 이후 같은 해 6월 10일 첫 회의를 시작으로 총 4차례의 회의를 통해 마약 확산 방지를 위한 정책을 점검하고 제도 개선 방안을 논의하는 등 활발한 활동을 이어왔다. 특히 지난해 9월에는 ‘마약퇴치와 예방교육 강화를 위한 법제개선 방안 정책토론회’를 개최해 청소년 대상 마약 예방교육 관련 조례 개정 방향과 법·정책 개선 방안을 논의하고, 현장 및 전문가 의견을 폭넓게 수렴했다. 특위는 오는 4월 30일 공식 활동을 종료할 예정이다. 이날 회의에서 오 의원은 마약류 및 유사 표현의 식품 광고 금지를 담은 ‘식품 등의 표시·광고에 관한 법률 개정 촉구 건의안’과 온라인상 마약 유통 정보 차단을 위한 ‘정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 개정
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시 관계자는 “신중년은 지역경제를 지탱하는 중요한 축이다”며 “앞으로도 중장년층의 안정적인 경제활동을 지원하는 정책을 발굴해 나가겠다”고 말했다.
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