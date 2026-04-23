사찰림, 보존을 넘어 지속 가능한 ‘자산’으로

산림청, 공익적 가치 증진과 재난 대응 체계 구축
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사찰림과 화재 예방을 위한 벌채. 서울신문 DB
전통 사찰과 사찰림을 지속 가능한 자산으로 활용하는 방안이 추진된다.
산림청은 23일 생물다양성이 풍부해 기후 위기 시대의 핵심 자산으로 평가받는 사찰림의 보전과 공익적 가치 증진을 위한 실태조사 및 보전 연구를 확대 추진한다고 밝혔다. 전국 553개 사찰이 보유한 사찰림은 여의도 면적(290㏊)의 293배인 약 8만 5000㏊로, 사찰 1곳당 155㏊를 보유하고 있다. 이는 국내 개인 산주 평균(1.9㏊) 대비 82배 많다.
산림청은 최근 4년간(2022~2025년) 합천 해인사와 순천 송광사 등 20곳의 사찰림을 조사 완료한 데 이어 올해는 영동 영국사와 강릉 보현사 등 10곳을 추가 조사할 계획이다.
사찰림의 생태적 가치를 과학적으로 분석해 ‘산림유전자원보호구역’ 등 법적 보호구역으로 지정하고 산림 공익가치 ‘보전지불제’ 등을 적용해 체계적으로 관리할 예정이다.
또 소나무재선충병과 산불 등 산림 재난에 대한 대응 체계도 강화한다. 사찰림은 주요 문화재 접경지에 위치한 곳이 많아 병해충 방제와 산불방지의 핵심지역이다. 산림청과 지자체는 데이터를 활용해 우량 소나무 군락지 등을 재난으로부터 사전에 보호하기 위한 정밀 예찰 및 공동 대응 체계를 가동하기로 했다.
박영환 산림청 산림환경보호과장은 “사찰림은 사유지인 동시에 천 년을 이어온 국가적 공공 자산”이라며 “실태 조사를 거쳐 보호구역 편입과 보전지불제와 같은 지원책을 연결해 지속 가능한 보전 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.
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