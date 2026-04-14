[포토] 한동훈, 부산 북구 만덕으로 전입신고

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국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 14일 부산 북구 만덕동에 전입신고를 하면서 6·3 지방선거와 함께 치러질 가능성이 제기되는 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화했다.한 전 대표는 이날 오후 부산 북구 만덕2동 행정복지센터를 주민과 함께 찾아 전입신고를 마친 뒤 “전입신고 전 만덕 동네 주민분들 뵐 일이 있었는데 환영해 주셔서 힘이 됐다”며 “오래오래 부산, 북구, 만덕 시민과 함께 행복하게 살겠다”고 밝혔다.이어 “당내 대형 선거는 많이 했지만, 국민과 하는 선거는 처음”이라며 “정치인 한동훈의 선거 시작이자 끝은 여기서 하겠다. 이 지역 시민들의 삶을 더 나아지고 지역을 더 성장시키겠다는 목표를 최우선으로 해 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.한 전 대표는 ‘북구를 잘 모른다는 비판이 있다’는 취재진 질문에 대해 “북구를 알아서 여기 온 게 아니라 지금부터 북구를 알고 북구를 발전시키기 위해 왔다”며 “20년 동안 여러 정치인이 다녀갔지만, 그동안 북구의 삶이 나아지지 않아 성과로 보여주겠다”고 강조했다.국민의힘 내부에서 무공천 주장이 나오는 것과 관련해서 한 전 대표는 “제 머릿속에는 북구 시민의 삶이 조금이나마 더 나아지게 하겠다는 일념뿐”이라며 “우선순위를 해서 공깃돌 놓듯이 생각하고 정치하고 싶지 않다. 지금 북구를 위해서 뭘 할 수 있는지에만 집중하겠다”며 즉답을 피했다.한 전 대표는 끝으로 “동남풍을 일으켜서 보수 재건에 힘쓰겠다”고 말했다.