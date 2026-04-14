정치 [속보] 李대통령, 세종집무실 신속공사 지시…靑 “세종서 퇴임식 의지” 김성은 기자 입력 2026-04-14 13:54 수정 2026-04-14 13:54 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/14/20260414500158 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.14. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.14. 연합뉴스 [속보] 李대통령, 세종집무실 신속공사 지시…靑 “세종서 퇴임식 의지” 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지