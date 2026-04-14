[속보] 李대통령, 세종집무실 신속공사 지시…靑 “세종서 퇴임식 의지”

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[속보] 李대통령, 세종집무실 신속공사 지시…靑 “세종서 퇴임식 의지”

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-04-14 13:54
수정 2026-04-14 13:54
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이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.14. 연합뉴스
이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.14. 연합뉴스


[속보] 李대통령, 세종집무실 신속공사 지시…靑 “세종서 퇴임식 의지”

김성은 기자
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