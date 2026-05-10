“원, 투, 쓰리” 쾅, 소주잔이 ‘퐁당’…美 토크쇼 ‘소맥 퍼포먼스’

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배우 대니얼 대 킴이 지난 8일(현지시간) 미국 NBC ‘지미 팰런 쇼’에 출연해 한국식 폭탄주인 소맥 제조를 시연하고 있다. 미국 NBC ‘지미 팰런 쇼’ 화면 캡처
미국 인기 토크쇼에서 한국식 소맥과 건배 구호가 울려 퍼졌다.
지난 8일(현지시간) NBC ‘지미 팰런 쇼’에는 한국계 미국 배우 대니얼 대 킴이 출연했다. 이날 방송에서 그는 전 세계적으로 열풍을 일으키고 있는 한국 문화에 대해 이야기를 나눴다.
이날 방송에서는 한국식 폭탄주인 소맥 제조 과정이 소개됐다. 진행자 지미 팰런이 한국 문화에 깊은 관심을 보이자, 대니얼 대 킴은 “K-타운(한인타운)을 이곳으로 가져오겠다”며 본격적인 퍼포먼스를 예고했다.
그는 “소주와 맥주를 섞는 술이 아주 인기 있다”며 “소맥이라고 부른다”고 소개했다. 대니얼 대 킴은 하이트진로의 진로 소주와 테라를 사용했다. 이어 능숙하게 맥주잔 위에 쇠젓가락 두 개를 나란히 올린 뒤, 그 위에 소주를 채운 잔을 아슬아슬하게 세웠다. 그러면서 “원, 투, 쓰리!” 구호와 함께 책상을 내리치자 소주잔이 맥주잔 속으로 퐁당 빠졌다.
지미 팰런은 연신 “와우!”를 외치며 감탄했고, 두 사람은 한국어로 “건배!”를 외치며 잔을 비웠다. 대니얼 대 킴은 술을 따를 때도 “한국에는 엄격한 예절이 있다. 존중의 의미를 담아 연장자에게 두 손으로 술을 따른다”며 한국 특유의 문화를 설명했다.
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배우 대니얼 대 킴이 지난 8일(현지시간) 미국 NBC ‘지미 팰런 쇼’에 출연해 한국식 폭탄주인 소맥 제조를 시연하고 있다. 미국 NBC ‘지미 팰런 쇼’ 유튜브 화면 캡처
그는 이날 인터뷰에서 변화된 한국의 위상에 대해 소회를 밝히기도 했다. 대니얼 대 킴은 “내가 자랄 때만 해도 한국인이라는 사실은 지금처럼 ‘쿨’(cool)하게 받아들여지지 않았지만, 이제는 완전히 달라졌다”며 자부심을 드러냈다. 이에 지미 팰런 역시 “나는 김치를 정말 사랑한다”고 화답했다.
대니얼 대 킴은 1968년 부산 출생으로 부모와 함께 미국으로 이민 간 뒤 연기를 공부했다. 여러 드라마, 영화에 조역, 단역으로 출연했다. 그의 대표작 중 하나는 미국 ABC 인기 TV 시리즈 ‘로스트’다.
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