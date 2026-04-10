민주당 전북지사 후보에 이원택 확정…제주는 위성곤·문대림 결선

‘대리기사 비용 지급’ 김관영 제명에 2파전
이원택 ‘식사비 대납’ 논란…당 ‘혐의 없음’
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이원택 더불어민주당 전북지사 후보가 지난 1일 전북도의회에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스
이원택 더불어민주당 의원이 3선의 안호영 의원을 꺾고 6·3 지방선거 민주당 전북지사 후보로 10일 확정됐다.
소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 이 같은 내용의 전북지사 본경선 개표 결과를 발표했다. 당규에 따라 득표율은 공개되지 않았다.
이번 전북지사 경선은 ‘대리기사 비용 지급’ 논란으로 당에서 전격 제명된 김관영 지사가 후보 자격을 박탈당하면서 이 후보와 안 의원 간 양자 대결로 진행됐다.
이 후보 역시 최근 ‘제3자 식사비 대납’ 의혹이 불거졌으나 당 윤리감찰단 조사에서 혐의 없음 판단을 받은 뒤 예정대로 당내 경선을 치렀다.
전북 김제 출신의 그는 전북 군산·김제·부안을을 지역구로 둔 재선 의원이다. 문재인 정부에서 청와대 행정관, 송하진 지사 재임 당시 전북 정무부지사를 지냈다. 이 의원의 전북지사 출마로 해당 지역구에서는 보궐선거가 치러질 예정이다.
강석주 서울시의원, ‘2026 동행서울 누리축제’ 참석… 장애인·비장애인 화합의 장 함께해
서울시의회 보건복지위원회 강석주 의원(국민의힘, 강서2)은 지난 9일 여의도공원 문화의 마당에서 열린 ‘2026 동행서울 누리축제’에 참석해 장애인과 비장애인이 함께 어울려 즐기는 화합의 장을 함께했다. 이번 행사는 서울시지체장애인협회와 서울시 24개 장애인 관련 단체가 함께 참여한 가운데, 장애에 대한 이해를 높이고 시민과 함께하는 공감의 장으로 마련됐다. 특히 장애인 복지 유공자 시상식과 함께 다양한 체험 프로그램과 문화공연이 진행되어 의미를 더했다. 이날 개막식에서는 이용호 서울시지체장애인협회장의 개회사에 이어 장애인 복지 유공자에 대한 시상이 이뤄졌으며, 오세훈 서울시장의 기념사와 황재연 한국지체장애인협회장의 축사 등이 이어지며 행사의 취지를 한층 강조했다. 행사장에는 교육·문화·기술·일자리 등 4개 분야를 중심으로 총 54개의 체험 및 전시 부스가 운영됐으며, 시각장애인 스포츠 체험, 수어 교육, 보조공학기기 체험 등 시민이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 마련되어 눈길을 끌었다. 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 많은 시민이 행사장을 찾아 장애에 대한 이해와 공감의 폭을 넓혔다. 강 의원은 “이번 축제는 단순한 행사를 넘어, 장애에
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아울러 민주당 제주지사 후보 선출을 위한 본경선에서 위성곤·문대림 후보가 결선에 진출했다. 결선 투표는 오는 16일부터 18일까지 사흘 동안 진행될 예정이다.
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