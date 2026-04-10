전쟁추경·생존추경, 여야 협상 막바지…오늘 본회의 처리 시도

여야 원내대표+원내수석+예결위 간사 협상

송언석 “전쟁 관계없는 예산 반드시 조정”

이미지 확대 마주 앉은 여야 ‘추경안 협상 막바지’ 더불어민주당 한병도, 국민의힘 송언석 원내대표와 여야 원내수석 및 예결위 간사들이 10일 서울 여의도 한 식당에서 조찬 회동을 하고 있다. 왼쪽부터 시계방향으로 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표, 한 원내대표, 이소영 예결위 간사, 국민의힘 박형수 예결위 간사, 송 원내대표, 유상범 원내수석부대표. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 마주 앉은 여야 ‘추경안 협상 막바지’ 더불어민주당 한병도, 국민의힘 송언석 원내대표와 여야 원내수석 및 예결위 간사들이 10일 서울 여의도 한 식당에서 조찬 회동을 하고 있다. 왼쪽부터 시계방향으로 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표, 한 원내대표, 이소영 예결위 간사, 국민의힘 박형수 예결위 간사, 송 원내대표, 유상범 원내수석부대표. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여야가 26조원 규모의 추가경정예산(추경)안 처리를 약속한 10일 막바지 협상에 돌입했다. 국민의힘은 이번 추경이 중동 전쟁 장기화를 전망하고 짰던 예산인 만큼 부적합 예산을 반드시 조정해야 한다고 요구했다.송언석 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이란 전쟁의 2주간 휴전 소식으로, 당초 최소 6개월 이상 지속된다는 가정으로 제출된 이번 추경의 전제가 변해가고 있다”며 “전쟁과 관계가 없는 추경은 반드시 조정돼야 한다”고 강조했다.송 원내대표는 ‘전 국민 70%에 최대 60만원 지급’, ‘예술인 지원 예산’ 등을 거론하며 “부적합한 사업이라고 할 만하다”며 “그 재원은 유가 인상으로 직접적인 피해를 입은 사람을 위해 사용돼야 한다”고 말했다. 또 “유가 상승에 대해서는 재정 투입을 통한 왜곡된 가격 억제가 아니라, 정부가 부과하는 유류세 자체를 최대 30% 인하하는 직접적인 조치가 필요하다는 점을 강조해 왔다”고도 덧붙였다.이날 오전 여야 원내대표 회동에 대해선 “여러 의견이 교환됐지만 아직까지 간극이 남아 있는 것 같다”며 “추경안 처리까지 시간이 많지 않은 만큼 감액 규모와 재정 총량을 신속히 정리하도록 양당 내에 의견 조율을 거치기로 했다”고 전했다. 또 “국민의힘은 국민께 실질적으로 도움이 되는 국민 생존 추경이 관철될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 강조했다.한병도 민주당 원내대표와 송 원내대표는 이날 오전 양당 원내수석, 국회 예산결산특별위원회 여야 간사와 ‘3+3 조찬 회동’을 통해 추경안 협상을 진행했다. 한 원내대표는 “야당 쪽에서 제기한 문제가 있어서 돌아가 판단을 하고 계속 논의를 서둘러 하기로 결론을 냈다”고 말했다. 여야는 이날 추가 협상을 거쳐 본회의 합의 처리를 시도할 예정이다.