“대구가 국힘 버려야 보수 산다” 김부겸, 12년 만의 대구시장 재도전

대구 2·28 공원서 기자회견…12년 만에 시장 재도전

시민 향해 “국민의힘 버려야 제대로된 보수 나와”

이미지 확대 김부겸, 2·28공원에서 대구시장 출마 선언 더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 대구시장 선거 출마를 밝히고 있다. 2026.3.30. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김부겸, 2·28공원에서 대구시장 출마 선언 더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 대구시장 선거 출마를 밝히고 있다. 2026.3.30. 연합뉴스

이미지 확대 김부겸 출마 선언에 몰린 인파 더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 대구시장 선거 출마를 밝히는 가운데 지지자들과 시민들이 몰려있다. 2026.3.30. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 출마 선언에 몰린 인파 더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 대구시장 선거 출마를 밝히는 가운데 지지자들과 시민들이 몰려있다. 2026.3.30. 연합뉴스

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김부겸 전 국무총리가 30일 “대구 경제를 살리기 위해선 대구 정치부터 바꿔야 한다”며 대구시장 출마를 공식 선언했다. 그는 지역 유권자들을 향해 “대구가 국민의힘을 버려야, 제대로 된 보수정당이 만들어진다”고 목소리를 높였다.김 전 총리의 출마로 대구는 6·3 지방선거 최대 격전지로 떠올랐다. 그가 대구에서 공직 선거에 출마한 건 2020년 제21대 총선 이후 6년 만이며, 대구시장 도전은 2014년 이후 12년 만이다.김 전 총리는 이날 오후 대구 중구 2·28 기념중앙공원에서 출마 기자회견을 열고 “권투를 하면서 한쪽 팔만, 축구를 하면서 한 다리만 사용했다. 이제 양팔, 양다리를 다 쓰자”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “여당일 때는 야당의 협조가 필요하고, 야당일 때는 여당의 힘을 빌려야 한다. 그래야 예산이건 정책이건 받아내기 쉽다”고 덧붙였다. 비가 내리는 궂은 날씨였지만 이날 회견에는 취재진과 시민, 지지자 등 약 1000명이 몰렸다.그는 대구에서 전폭적인 지지를 받는 국민의힘을 강도 높게 비판했다. 김 전 총리는 “국민의힘은 선거 때마다 보수가 위기라며 ‘대구마저 민주당에 넘겨줄 거냐’는 식의 공포 마케팅을 펼치고 있다. 또 속을 것이냐”라며 “당(국민의힘)이 대구를 지켜야지, 왜 늘 대구가 당을 지켜줘야 하느냐”고 거듭 비판했다.이어 그는 “국민의힘을 바꾸는 가장 확실한 방법은 이번에 국민의힘을 찍지 않는 것”이라며 “대구에서 김부겸이 당선되면, 그다음 날 국민의힘 지도부는 물러날 것”이라고 강조했다.김 전 총리는 대구에는 힘 있는 여당 시장이 필요하다는 주장도 펼쳤다. 그는 “앞으로 4년간 정권이 유지되는 상황에서 정부와 대립하는 시장이 아니라, 직접 소통하고 성과를 만들어낼 수 있는 시장이 필요하다”며 “정말로 김부겸이 버려도 될 만큼 대구가 여유가 있나”라고 반문했다. 이어 “이번에는 저를 한번 써먹어 보고, 제가 생각보다 시원치 않으면 걷어차면 될 것”이라고 지지를 호소했다.그는 대구 현안으로는 일자리와 대구·경북 신공항 건설을 꼽았다. 김 전 총리는 “대구의 인구가 15년 사이에 15만명이 줄었고, 지금 대구의 가장 절박한 문제는 일자리”라고 진단한 뒤 “중앙 정부에 인공지능을 기반으로 한 여러 국가 전략 산업에 대해 경쟁력이 있다는 걸 당당하게 요구할 것”이라고 밝혔다.이 밖에도 “시장이 되면 중간에 멈춰 있는 민·군 통합공항 건설 문제를 해결하고 대구·경북 행정통합을 다시 추진하겠다”며 “대구 1년 예산이 11조원쯤 되는데 정부에서 5조원을 주겠다는 그거를 못 하면 어떡하냐. 행정통합을 가지고 대구의 미래를 열어야 한다”고 말했다.한편, 김 전 총리는 기자회견 이후 작고한 부친이 생전에 살던 수성구 시지동 주거지에 전입신고를 했다. 선거사무소는 달서구 두류네거리 인근의 한 건물에 마련한 것으로 알려졌으며, 조만간 예비후보 등록을 하고 본격적인 선거전에 나설 전망이다.