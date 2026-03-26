“국민 팔에 ‘곰팡이 코로나 백신’ 접종”…국힘, 정은경 사퇴 촉구

국회 본청 앞 규탄대회
진상규명위 출범도 요구
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
코로나 백신 피해 진상규명 촉구하는 장동혁 대표
장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 여의도 국회 본청 앞에서 열린 코로나 백신 진상규명위원회 출범 및 특검 촉구 기자회견에서 국민의례하고 있다. 2026.3.26 뉴스1
국민의힘은 26일 코로나19 대유행 당시 이물질이 포함됐을 가능성이 있는 백신이 접종됐다는 감사원 감사 결과와 관련, 당시 질병관리청장이던 정은경 보건복지부 장관의 사퇴와 함께 코로나 백신 진상규명위원회 출범을 요구했다.
장동혁 대표는 이날 국회 본청 앞 계단에서 열린 규탄대회에서 “민주당 정권이 팔에 곰팡이 백신을 꽂았다”며 “그런데도 민주당의 그 누구 한명도 사과조차 하지 않고 있다”고 비판했다.
그러면서 “곰팡이 백신은 전적으로 정부의 책임”이라며 “책임자를 밝혀서 반드시 심판대에 세우겠다”고 목소리를 높였다.
나경원 의원도 “곰팡이 묻은 빵이라고 신고됐음에도 곰팡이만 털어내고 국민께 먹인 것이나 다름없다”며 “전적으로 당시 질병관리청의 직무 유기”라고 지적했다.
국회 보건복지위 야당 간사인 김미애 의원은 “민주당은 모든 국민의 요구사항인 진상 규명과 책임자 처벌, 향후 대책 마련을 위한 국정조사 요구에 당장 응하라”고 촉구했다.
서울 강남보건소장 출신인 서명옥 의원은 “당시 저는 국가를 믿고 국민께 백신 접종을 권했는데, 다음 대유행 때 국민이 누구를 믿고 방역에 응하겠느냐”며 “반드시 진상을 규명하고 피해를 보상해야 한다”고 강조했다.
규탄대회에는 장 대표 등 국민의힘 지도부와 코로나19 피해자 가족협의회, 코로나백신 피해 진상 규명촉구 국민연대 관계자 등 40여명이 참여했다.
이병윤 서울시의회 교통위원장, 성북천 낙하분수 및 경관조명 시연식 참석
이병윤 서울특별시의회 교통위원장(국민의힘, 동대문1)은 14일 오후 3시 동대문구 신설동 91-321(성북천 쌈지공원) 인근에서 열린 “성북천 낙하분수 및 경관조명 시연식” 행사에 참석해 사업 완료를 축하하고 사업을 위해 노력한 동대문구청 관계자들을 격려했다. 성북천 낙하분수 및 경관조명(미디어글라스) 사업은 성북천을 이용하는 주민들의 쾌적하고 안전한 여가 공간 마련을 위해 이 위원장이 서울시 예산 11억 5000만원을 발의·확보해 추진됐으며 동대문구 치수과와 도로과에서 공사를 주관했다. 안감교 낙하분수는 한전 전력구 유출지하수를 활용해 매년 4월~10월 오전 10시~오후 8시 운영할 예정이며, 안암교(북측) 경관조명은 유리 내부의 LED를 통해 다양한 미디어 영상이 매일 일몰 30분 후부터 오후 11시까지 송출·운영될 예정이다. 이날 시연 행사에는 이 위원장과 이필형 구청장, 동대문구 건설안전국장 등이 함께해 사업 추진 경과를 공유하고 주민들과 함께 성북천을 걸으며 안암교 경관조명과 낙하분수를 살펴보는 시간을 가졌다. 이 위원장은 “성북천을 이용하는 동대문구 주민의 건강과 쾌적한 환경 조성을 위해 추진한 사업”이라며 “주민들에게 동대문구의 낮과 밤
서울시의회 바로가기
앞서 국민의힘은 18일 국회에 코로나19 이물질 백신 사태의 진상을 규명하기 위한 국정조사 요구서를 당론으로 제출했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지