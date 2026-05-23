김부겸, 동성로 총력 유세 “보수 결집만 외치면 경제 누가 살리나”

TK신공항·행정통합·산업구조 전환 공약 강조

박근혜, 추경호 지원에 “秋, 급하긴 급한 모양”

이미지 확대 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 23일 대구 중구 동성로 CGV대구한일 앞에서 유세차에 올라 지지를 호소하고 있다. 김부겸 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 23일 대구 중구 동성로 CGV대구한일 앞에서 유세차에 올라 지지를 호소하고 있다. 김부겸 선거사무소 제공

이미지 확대 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 23일 대구 중구 동성로 CGV대구한일 앞에서 유세차에 올라 지지를 호소하고 있다. 김부겸 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 23일 대구 중구 동성로 CGV대구한일 앞에서 유세차에 올라 지지를 호소하고 있다. 김부겸 선거사무소 제공

세줄 요약 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 동성로 총력 유세에서 청년 1만명 유출과 지역 침체를 거론하며 지지를 호소했다. 보수 결집만 외치면 경제를 살릴 수 없다며, AI 산업 중심 도시 조성과 대구·경북신공항, 행정통합 추진 의지를 밝혔다. 동성로 대규모 유세로 지지 호소

청년 유출·대구 침체 문제 제기

AI 산업 전환과 신공항 추진 약속

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫 주말인 23일 “우리 자식들이 다 떠나는데 파란 점퍼, 빨간 점퍼 따지다가 대구의 심장이 다 꺼져간다”며 지지를 호소했다.김 후보는 이날 대구 도심 최대 번화가인 동성로에서 대규모 유세를 열고 세(勢) 결집에 나섰다. 그는 박근혜 전 대통령이 추경호 국민의힘 후보 지원에 나선 데 대해선 “추 후보가 좀 급하긴 급한 것 같다”고 평가했다.김 후보는 이날 오후 5시 30분 대구 동성로 CGV 대구한일 앞에서 유세차에 올라 “더 이상 청년들이 떠나지 않는 대구를 만들고 싶다”며 이같이 말했다. 그러면서 “1년에 청년 1만명이 대구를 떠나고 있다. 젊은이들이 알바하면서도 최저시급을 못 받는 경우가 많기 때문이다. 이렇게 청춘들이 상처를 받는데 대구에 남고 싶겠나”라고 반문했다.그는 또 “대구의 전통 주력 산업인 기계·금속·자동차부품·로봇 산업에 인공지능(AI)을 결합해야 한다”며 “대구를 AI 산업 중심 도시로 만들고 20년, 30년, 40년 후 대구 미래를 책임질 수 있는 AI 디지털 밸리를 대구에 조성하겠다”고 목소리를 높였다. 이 밖에도 지역 최대 현안인 대구·경북신공항 건설과 행정통합에 대한 적극적인 추진 의지도 드러냈다.김 후보가 유세에 나선 동성로에는 주말을 맞아 나온 시민들과 지지자, 취재진을 비롯한 구름 인파가 몰리면서 발 디딜 틈 없이 북적였다. 지지자들 사이에선 “김부겸”을 연호하는 목소리가 터져 나오기도 했다.앞서 김 후보는 유세차에 오르기 전 기자들과 만나 추 후보에 대한 박 전 대통령의 지원 유세와 관련한 질문을 받고 “(전직 대통령은) 국가의 큰 어른인데, 그런 분까지 정치판에 모시고 나온 것을 대구 시민들이 보시기에 어떨지 모르겠다”며 “대구 경제를 살리겠다면서 자꾸 보수 결집만 외치고, 보수를 살려달라고 하시면 대구 경제는 누가 살리나 싶어 안타까움이 든다”고 비판했다.이어 “저는 대구 경제를 살리는 확실한 정책적 대안을 갖고 ‘대구를 한 번 살려보자’라는 진지한 요청을 대구의 젊은이들과 함께 해결해 나갈 것”이라고 강조했다.한편, 이날 유세에는 최근 김 후보의 캠프에 합류한 강효상 전 국민의힘 의원도 동행해 눈길을 끌었다. 강 전 의원은 “저는 보수 정치인으로서 이번에 김 후보 지지를 선언했다. 그 이유는 대구를 살리는 유일한 희망이기 때문”이라며 “원로인 박 전 대통령까지 선거판에 끌어들여 선거를 타락시킨 추 후보는 대구 시민에게 사과하고 즉각 사퇴하라”고 일갈했다.