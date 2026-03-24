전남광주특별시장 후보 ‘합종연횡’ 본격화…경선 변수

이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장 김영록 지지 선언

이미지 확대 이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장이 24일 광주시의회에서 기자회견을 열고 김영록 예비후보 지지를 선언하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장이 24일 광주시의회에서 기자회견을 열고 김영록 예비후보 지지를 선언하고 있다.

이미지 확대 신정훈(왼쪽)과 강기정(오른쪽) 전남광주통합특별시장 예비후보가 23일 천주교광주대교구청에서 기자회견을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 신정훈(왼쪽)과 강기정(오른쪽) 전남광주통합특별시장 예비후보가 23일 천주교광주대교구청에서 기자회견을 하고 있다.

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더불어민주당의 전남광주통합특별시장 본경선을 앞두고 후보들의 합종연횡 움직임이 빨라지고 있다.더불어민주당 전남광주특별시장 후보 경선을 앞두고 사퇴한 이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장이 김영록 예비후보 지지를 선언하고 나섰다.이 부위원장은 24일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 김 예비후보 지지 선언과 함께 선거캠프에 총괄상임선대위원장으로 합류한다고 밝혔다.그는 “통합에 대한 우려에 책임 있게 답할 수 있는 길은 검증된 행정력, 그리고 갈등을 통합으로 바꿔낼 수 있는 힘”이라며 “그 역할을 가장 잘 해낼 수 있는 인물이 김 후보라고 판단한다”고 말했다.이어 “김 후보는 미래 산업 경쟁이 치열해지는 상황 속에서 지역의 미래 먹거리와 일자리를 준비해 낸 리더다”라며 “국가 AI 컴퓨팅 센터, Open AI 데이터센터, 나주 인공태양 연구시설 유치 등은 대표적인 성과”라고 강조했다.강기정 후보와 신정훈 후보도 단일화를 염두에 둔 공동 행보에 나서고 있다.두 후보는 지난 23일 천주교 광주대교구를 방문한 자리에서 같은 가톨릭 신자이자, 대학 시절 민주화운동을 함께해 온 동지라며 공통분모를 강조하는 등 연대 가능성을 시사했다.이들은 서로 도움이 되는 방향과 더 큰 대의를 이루는 방향 등을 거론하며 단일화 가능성을 내비치기도 했다.전남·광주 통합특별시장 선거가 본경선이 시작되면서 막판 승기를 잡기 위한 예비 후보들 간의 치열한 물밑 교섭과 합종연횡이 갈수록 거세질 전망이다.