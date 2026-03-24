전남광주특별시장 후보 ‘합종연횡’ 본격화…경선 변수

이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장 김영록 지지 선언더불어민주당의 전남광주통합특별시장 본경선을 앞두고 후보들의 합종연횡 움직임이 빨라지고 있다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장이 24일 광주시의회에서 기자회견을 열고 김영록 예비후보 지지를 선언하고 있다.
더불어민주당 전남광주특별시장 후보 경선을 앞두고 사퇴한 이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장이 김영록 예비후보 지지를 선언하고 나섰다.
이 부위원장은 24일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 김 예비후보 지지 선언과 함께 선거캠프에 총괄상임선대위원장으로 합류한다고 밝혔다.
그는 “통합에 대한 우려에 책임 있게 답할 수 있는 길은 검증된 행정력, 그리고 갈등을 통합으로 바꿔낼 수 있는 힘”이라며 “그 역할을 가장 잘 해낼 수 있는 인물이 김 후보라고 판단한다”고 말했다.
이어 “김 후보는 미래 산업 경쟁이 치열해지는 상황 속에서 지역의 미래 먹거리와 일자리를 준비해 낸 리더다”라며 “국가 AI 컴퓨팅 센터, Open AI 데이터센터, 나주 인공태양 연구시설 유치 등은 대표적인 성과”라고 강조했다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
신정훈(왼쪽)과 강기정(오른쪽) 전남광주통합특별시장 예비후보가 23일 천주교광주대교구청에서 기자회견을 하고 있다.
강기정 후보와 신정훈 후보도 단일화를 염두에 둔 공동 행보에 나서고 있다.
두 후보는 지난 23일 천주교 광주대교구를 방문한 자리에서 같은 가톨릭 신자이자, 대학 시절 민주화운동을 함께해 온 동지라며 공통분모를 강조하는 등 연대 가능성을 시사했다.
이들은 서로 도움이 되는 방향과 더 큰 대의를 이루는 방향 등을 거론하며 단일화 가능성을 내비치기도 했다.
봉양순 서울시의원, 노원소방서 식당 증축 기여 공로패 수상
서울시의회 봉양순 의원(더불어민주당, 노원3)이 지난 20일 노원소방서에서 열린 식당 증축 준공식에서 근무환경 개선에 기여한 공로로 공로패를 받았다. 이날 준공식은 노원소방서 본서 2층 식당 증축 공사 완료를 기념해 마련된 자리로, 소방공무원과 의용소방대, 기타 관계자 등이 참석한 가운데 사업 경과보고와 기념행사 순으로 진행됐다. 노원소방서 식당 증축 사업은 장시간 교대근무와 긴급출동이 반복되는 소방공무원의 근무 특성을 고려해 추진된 것으로, 보다 넓고 쾌적한 식사 공간과 휴식 환경을 제공하는 데 중점을 두고 조성됐다. 개선된 시설은 위생과 동선, 이용 편의성을 고려해 설계돼 직원들의 만족도와 사기 진작에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대를 모으고 있다. 봉 의원은 해당 사업 추진을 위해 2025년 서울시 예산 6억 2000만원을 확보하며 노원소방서 근무환경 개선의 재정적 기반 마련에 기여했다. 특히 현장 중심의 의견을 반영해 실질적인 개선이 이뤄질 수 있도록 사업 추진 과정 전반을 지속적으로 챙겨왔다. 봉 의원은 “소방공무원은 시민의 생명과 안전을 지키는 최일선에 있는 만큼, 안정적인 근무환경과 휴식 여건이 반드시 뒷받침되어야 한다”라며 “작은
서울시의회 바로가기
전남·광주 통합특별시장 선거가 본경선이 시작되면서 막판 승기를 잡기 위한 예비 후보들 간의 치열한 물밑 교섭과 합종연횡이 갈수록 거세질 전망이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지