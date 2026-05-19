박현경 2연패 vs 방신실 2연승 길목 대결…E1 채리티 오픈 22일 개막

세줄 요약 박현경과 방신실이 22일 개막하는 E1 채리티 오픈에서 각각 2연패와 2연승에 도전한다. 박현경은 대회 2연패와 시즌 첫 우승을 노리고, 방신실은 시즌 2승과 2주 연속 우승을 겨눈다. 올해 첫 다승자 탄생 여부도 관심이다. 박현경, 대회 2연패와 시즌 첫 우승 도전

방신실, 시즌 2승과 2주 연속 우승 노림

올해 첫 다승자 탄생 여부에 관심 집중

이미지 확대 박현경은 오는 22일부터 경기 여주시 페럼 클럽에서 열리는 E1 채리티 오픈에서 타이틀 방어와 시즌 첫 우승이라는 두마리 토끼 사냥에 나선다. 박현경이 드라이버 티샷을 날리는 모습. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 박현경은 오는 22일부터 경기 여주시 페럼 클럽에서 열리는 E1 채리티 오픈에서 타이틀 방어와 시즌 첫 우승이라는 두마리 토끼 사냥에 나선다. 박현경이 드라이버 티샷을 날리는 모습. KLPGA 제공.

이미지 확대 방신실은 지난 17일 끝난 두산 매치 플레이 우승에 이어 E1 채리티 오픈에서 2주 연속 우승에 도전한다. 방신실의 호쾌한 티샷. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 방신실은 지난 17일 끝난 두산 매치 플레이 우승에 이어 E1 채리티 오픈에서 2주 연속 우승에 도전한다. 방신실의 호쾌한 티샷. KLPGA 제공.

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물오른 샷 감각을 과시하는 박현경(26)과 방신실(22)이 2연패와 2연승을 놓고 맞붙는다.박현경과 방신실은 22일부터 사흘 동안 경기 여주시 페럼 클럽(파72)에서 열리는 한국여자프로골프(KLPGA)투어 2026시즌 9번째 대회인 E1 채리티 오픈(총상금 10억원)에 나란히 출전한다.박현경은 지난해 이 대회 챔피언이다. 우승하면 시즌 첫 우승과 대회 2연패를 이룬다. 박현경은 최근 치른 두차례 스트로크 플레이 대회 덕신 EPC 챔피언십과 NH투자증권 레이디스 챔피언십에서 2주 연속 준우승했다. 그만큼 경기력에 날이 섰다는 얘기다. 그린 적중률 4위(75.14%), 평균타수 3위(70.36타)가 말해주듯 언제 우승해도 이상할 게 없을 만큼 샷이 날카롭다.두산 매치플레이서 조별리그 탈락이라는 실망스러운 결과는 외려 타이틀 방어전을 앞두고 충분한 휴식을 통한 체력 보충과 샷을 가다듬을 기회로 삼을 태세다. 지난해 노보기 우승을 달성했던 박현경은 “아직도 지난해 우승한 기억이 생생하다. 꼭 타이틀 방어를 하고 싶다”면서 “14회째를 맞은 만큼 우승하면 상금의 14%(2520만원)를 기부하겠다”고 공약했다.두산 매치플레이에서 시즌 첫 우승을 따낸 방신실은 상승세를 이어 2주 연속 우승과 시즌 2승에 도전한다. 방신실 역시 그린 적중률 10위(74.56%), 평균타수 7위(70.84타) 등 샷 품질이 부쩍 올라왔고 시즌 첫 우승을 손에 넣어 자신감도 충만하다. 방신실은 2023년 E1 채리티 오픈에서 생애 첫 우승 트로피를 품었던 좋은 기억도 있다.방신실은 “좋은 기억이 있는 만큼 설레는 마음으로 참가한다. 티샷으로 페어웨이를 지키는 데 가장 집중하면서 플레이할 계획이다. 한 샷 한 샷 최선을 다하면서 좋은 흐름을 이어가는 것이 목표”라고 밝혔다.상금과 대상 포인트 1위 이예원이 일본 원정으로 자리를 비웠지만 방신실을 포함해 김민솔, 고지원, 유현조, 임진영, 김민선 등 올해 우승한 선수 6명은 시즌 2승 선착 경쟁을 벌인다. 올 시즌 KLPGA는 8차례 대회에서 우승자가 8명으로, 아직 다승 선수를 배출하지 못했다.초청 선수도 눈길을 끈다. 올해 아시아·태평양 아마추어 선수권 대회에서 우승한 뒤 오거스타 내셔널 여자 아마추어 4위, 미국여자프로골프(LPGA)투어 메이저대회 셰브론 챔피언십에서 선두권을 달리다 공동 38위에 오른 양윤서와 장타를 앞세워 유럽여자프로골프투어 포드 위민스 NSW오픈과 아시아·태평양 아마추어 선수권대회에서 준우승을 차지한 오수민 등 국가대표 아마추어 2명이 언니들과 겨룬다.또 지난해 시드를 잃은 뒤 권토중래를 노리는 KLPGA투어 통산 15승의 장하나는 올해 들어 처음 KLPGA투어 무대에 오른다.