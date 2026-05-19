GIST-전남대 ‘K-의료 AI’ 전초기지 구축

194억 투입 의사과학자 150명 융합인재 육성

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세줄 요약 GIST와 전남대 의대·병원 컨소시엄이 K-MediST 사업을 본격화해 2030년까지 194억 원을 투입한다. AI·생명과학·의공학을 임상과 결합해 150명 이상을 키우고, 공동학위와 연구소로 의료 현장 문제를 해결할 기반을 마련한다. GIST-전남대, K-MediST로 의료 AI 인재 양성 본격화

2030년까지 194억 원 투입, 임상 연계 융합교육 추진

공동학위·연구소 구축으로 의사과학자 체계 마련

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광주과학기술원(GIST)은 전남대학교 의과대학·전남대병원·화순전남대병원과 함께 한국형 의사과학자·의과학자 융합인재 양성 사업을 본격화한다고 19일 밝혔다.이번 사업의 공식 명칭은 ‘K-MediST(Korea Medical Science ＆ Technology)’로, 과학기술정보통신부와 보건복지부가 공동 지원하는 국가적 프로젝트다.GIST-전남대 컨소시엄은 오는 2030년까지 총 194억 원(국비 166억 원 포함)의 사업비를 투입하여 의료 현장의 미충족 수요를 기술로 해결할 융합 인재를 육성한다는 구상이다.특히 GIST는 배정된 66억 원의 예산을 활용해 AI, 생명과학, 의공학 분야의 연구 역량을 실제 임상 현장과 긴밀히 결합시키고, 독자적인 의사과학자 양성 체계를 구축하는 것을 핵심 목표로 삼고 있다.전남대 의대와 공동 학위과정을 개설해 향후 5년간 150명 이상의 융합형 인재를 양성하고 16개 이상의 공동 교과목을 개발한다.전남대 의대 전공의와 의학도를 대상으로 AI·오믹스(유전체·단백질체 등 첨단 바이오 데이터 분석)·의공학 분야 교과목을 제공하고 GIST 의생명공학과 대학원생은 전남대 의대의 임상의학·병태생리 교육과정을 이수하는 교차 공동학위를 운영한다.의학과 AI를 접목한 면역항암·재생의료·멀티모달(다양한 의료데이터 통합 분석) 분야 세부 트랙을 운영하고 화순전남대병원에 1천332㎡ 규모의 공동연구소를 구축해 의사과학자 6명과 의과학자 12명 등 총 18명의 전담 교원을 확보한다과학기술논문인용색인(SCI)급 논문 30건 이상, 특허 출원 22건·등록 8건을 목표로 기술 이전과 창업 기반도 마련할 예정이다.