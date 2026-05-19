정원오, “서울시 안전불감증 질타…안전 최우선 시장으로 바꿔야”

GTX-A 삼성역 철근 누락 사태 최대 쟁점화

“오세훈 심판 선거…시민 안전 가장 중요”

서영교 “감사의정원 일신석재 통일교 의혹”

박주민 “준공식 시민행사, 유세장 만들어”

이미지 확대 모두발언 하는 정원오 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 19일 서울 중구 선거사무실에서 열린 제3차 선거대책위원회 회의에서 모두발언을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 모두발언 하는 정원오 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 19일 서울 중구 선거사무실에서 열린 제3차 선거대책위원회 회의에서 모두발언을 하고 있다.

이미지 확대 귀엣말 나누는 정원오·서영교 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 후보가 19일 서울 중구 선거사무실에서 열린 제3차 선거대책위원회 회의에서 상임선대위원장인 서영교 의원과 대화하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 귀엣말 나누는 정원오·서영교 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 후보가 19일 서울 중구 선거사무실에서 열린 제3차 선거대책위원회 회의에서 상임선대위원장인 서영교 의원과 대화하고 있다.

세줄 요약 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 공식 선거운동 전 마지막 공개 선대위에서 서울시의 안전불감증을 질타했다. GTX-A 삼성역 철근 누락과 각종 참사를 거론하며, 사고 반복의 책임은 최고 책임자인 시장에게 있다며 오세훈 후보를 겨냥했다. 서울시 안전불감증 정면 비판

사고 반복 책임은 시장에 있다고 주장

안전 최우선 시장으로 교체 촉구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 19일 공식 선거운동 전 마지막 공개 선거대책위원회를 열고 서울시의 안전불감증을 거듭 질타하며 오세훈 국민의힘 후보를 향한 공세 수위를 높였다. 수도권광역급행철도(GTX)-A노선 삼성역 공사 ‘철근 누락’ 사태를 계기로 불거진 안전 이슈를 서울시장 선거의 핵심 쟁점으로 삼겠다는 의도로 풀이된다.정 후보는 이날 서울 중구 태평빌딩 선거캠프에서 공개 선대위 회의를 갖고 “이번 선거는 오세훈 시장의 그간 무능과 무책임한 행정에 대해 시민들이 심판하는 선거가 돼야 한다”면서 “시민들의 안전은 그 어느 것과도 바꿀 수 없는 가장 중요한 요소”라고 밝혔다.그러면서 “지금 서울시가 너무나 무사안일하고 안전불감증이 있다”면서 “용산 참사, 이태원 참사, 강남역 침수 사태, 반지하 참사, 싱크홀, 한강버스 사고 등 너무나 많은 사고가 계속된다면 이것은 구조적으로 잘못된 것이다. 그것이 바로 서울시의 안전불감증”이라고 강조했다.특히 그는 “이것은 최고 책임자인 시장의 책임”이라며 “시장이 안전에 대해 강한 의지를 갖고 있어야 1만여명의 서울시 공무원들도 안전을 최우선시할 것이고 연관된 유관기관들, 협력업체들도 다 안전을 최우선시할 것”이라고 주장했다. 이어 “그런데 그렇지 못하기 때문에 이런 사고들이 계속 발생하고 사고가 나도 다시 반복되는 것”이라고 덧붙였다.정 후보는 “소 잃고 외양간 고치는 것 이제는 뿌리 뽑아야 한다”면서 “뿌리 뽑는 단 하나의 방법은 시장을 바꾸는 것이다. 안전을 최우선시하는 시장으로 바꿀 것”이라고 말했다.정 후보는 “안전을 최우선시하지 않는 리더는 시민의 안전을 말할 자격이 없다”면서 “말로만 안전을 주장하는 후보는 시민의 안전을 책임질 수 없다”고 강조했다.이날 선대위 회의에 참석한 공동상임선대위원장들도 오 후보를 향한 공세에 힘을 보탰다. 서영교 상임선대위원장은 “광화문의 ‘감사의 정원’에 도대체 얼마나 많은 돈을 그 돌기둥에 썼다는 말이냐”며 감사의 정원 사업에 참여한 일신석재와 오 후보가 어떤 관계냐고 따져 물었다.박주민 상임선대위원장은 “감사의 정원 준공식에 직무 정지 상태이기 때문에 시장의 역할을 할 수 없는 사람이 단상에 올라서 ‘국민의힘 서울시장 후보 오세훈입니다’라고 말했다”면서 “시민의 세금으로 치른 행사를 자기 유세장으로 만들었다”고 비판했다.