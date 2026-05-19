광주서 2년 전 흉기난동 현장 출동 경찰관…끝내 숨져

2년 전 흉기난동 현장 출동했던 50대 경찰관 숨져

피의자 흉기에 다친 뒤 외상 후 스트레스 장애 치료

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세줄 요약 광주 서부경찰서 소속 경찰관 A씨가 2년 전 흉기난동 현장에 추가 출동했다가 다친 뒤, 외상 후 스트레스 장애와 우울증에 시달리다 병원 치료 중 숨졌다. 경찰과 직협은 공상·순직 인정과 재발 방지 대책이 필요하다고 말했다. 흉기난동 현장 출동 경찰관 끝내 사망

2년간 PTSD·우울증 시달린 뒤 병원 치료 중 숨짐

공상·순직 인정과 제도 개선 필요성 제기

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112 신고 출동 현장에서 피의자가 휘두른 흉기에 다친 뒤 수년간 외상 후 스트레스 장애(PTSD)에 시달리던 경찰관이 끝내 숨졌다.19일 광주경찰청에 따르면 전날 오전 광주 서부경찰서 소속 경찰관 A(50대)씨가 병원 치료중 사망했다.경찰에 따르면 A씨는 지난 2024년 4월 19일 서구 효덕지구대 근무 당시, 경찰관 3명이 흉기 난동으로 중경상을 입은 사건 현장에 추가로 긴급 출동했다.A씨는 이 사건 이후 트라우마를 겪으며 우울증 증세를 보여왔던 것으로 알려졌다.이와 관련 박정수 광주경찰청 직장협의회장은 “직무 중 사고를 당해 PTSD 등에 시달리는 경찰관이 상당히 많지만, 공상이나 순직을 인정받기는 어려운 실정이다. 더는 불행한 사건으로 이어지지 않도록 정부가 관심 가져야 한다”고 말했다.빈소는 광주 국빈장례문화원 303호에 마련됐다.