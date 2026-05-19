“충남, K방산 전진기지로”…첨단 민간기술 ‘방산 전환’ 체계 만든다

세줄 요약 충남도가 산업부 공모에 선정돼 민간 첨단기술을 국방에 적용하는 스핀온 검증체계를 마련했다. 계룡 두마면에 지능형센서 방산 전환 지원 기반을 구축하고, 기업 지원과 환경 내성·호환성 검증을 통해 K방산 핵심 거점 육성에 나선다. 산업부 공모 선정, 민간기술 방산 전환 기반 구축

계룡 두마면에 지능형센서 검증시설 조성 추진

기업 지원·호환성 검증으로 K방산 거점 육성

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충남도가 민간의 우수 기술이 국방 분야로 확산하는 생태계 구축으로 K방산 핵심 거점 육성에 나선다.도는 산업통상자원부가 주관한 ‘지능형센서 스핀 온(Spin-On) 군 적합성 검증 기술 지원’ 공모사업에 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.‘스핀 온’은 민간의 상용부품을 정밀 선별, 신뢰성, 체계 적합성 검증 등을 거쳐 방산 체계에 적용하는 방식으로 민간 기술의 국방 활용도를 높이는 핵심 절차다.AI·드론·반도체 등 민간 첨단기술 역량을 국방 분야까지 활용해 방위산업과 첨단기술산업을 동시에 육성하기 위한 취지다.도는 이번 사업 선정에 따라 올해부터 2029년까지 계룡시 두마면 제2산업단지 내 지능형센서 민수 기술의 방산 전환 지원체계를 구축한다. 투자 사업비는 확보한 국비 100억원을 포함한 274억 9000만원이다.사업은 한국산업기술시험원(KTL)이 주관하며, FITI시험연구원과 경기대가 참여한다.주요 사업 내용은 △특수 목적 연구시설 구축 △민수 첨단 기술의 방산 전환을 위한 기업 지원 △지능형센서 소재·부품·장비의 환경 내성 및 상위체계 호환성 검증 등이다.도는 이곳을 통해 민·군 겸용 부품 전용 데이터시트 개발 지원을 통한 기술자료 표준화와 외산 의존도가 높은 고가의 부품(MIL급)을 국내 상용 등급 부품의 군용 등급화로 대체 등을 추진할 계획이다.도 관계자는 “이번 공모 선정은 우수한 민수 기술을 방위산업 분야로 전환해 도내 기업의 판로 개척과 시장 경쟁력을 확보하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.