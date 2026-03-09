김영록 전남지사, 전남광주특별시장 ‘예비후보’ 등록

10일 출마 선언…“통합 제안·설계자로 막중한 책임감”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김영록 전남지사가 전남광주통합시장 선거 출마를 위해 9일 오후 광주시선관위를 찾아 예비후보 등록을 하고 있다.
김영록 전남지사가 9일 예비후보 등록을 마치고 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보 경선전에 뛰어들었다.
김 지사는 이날 오후 전남도청 집무실에서 ‘석유화학산업 재편 및 위기 극복을 위한 정부지원 건의’를 결재하고, 8년 여 간의 도정을 잠시 내려놓았다. 그는 “직원 여러분과 도민 여러분의 성원과 응원에 힘입어, 더 크고 넓은 곳으로 나아가고자 한다”고 인사를 전했다.
김 지사는 이어 광주시선관위를 찾아 예비후보 등록을 하고, “‘대한민국 광역통합 1호’ 전남광주특별시의 미래 100년을 향한 위대한 여정을 시도민 여러분과 함께 시작한다”고 선언했다.
김 지사는 이어 “광주와 전남의 통합을 제안하고 설계한 사람으로서, 전남광주특별시의 출범과 그 완결에 더욱 막중한 책임감을 느낀다”며 “마지막으로, 중앙·지방의 광역행정 등을 두루 경험하면서 쌓아온 성과와 노하우를 지역발전에 모두 쏟아 붓겠다”는 각오를 밝혔다.
구미경 서울시의원, ‘제10회 대한민국 자랑스러운 베스트대상’ 의정공헌대상 수상
서울시의회 구미경 의원(국민의힘, 성동2)이 지난 6일 국회에서 열린 ‘2026 제10회 대한민국 자랑스러운 베스트대상’ 시상식에서 ‘의회의정공헌대상’을 수상했다. 최수진 국회의원, 대한민국 자랑스러운 베스트혁신위원회와 연합경제TV가 공동주최한 ‘대한민국 자랑스러운 베스트대상’은 지역사회 발전을 위해 헌신한 인물에게 수여하는 상으로, 이날 시상식에는 최수진 국회의원(국민의힘, 비례대표)이 참석해 상장을 수여하며 수상자들의 노고를 격려했다. 구 의원은 그동안 서울시의회에서 시민의 목소리를 대변하며 실질적인 삶의 질 향상을 위한 의정활동을 펼쳐왔다. 조직위원회는 특히 구 의원이 지역구인 성동구 현안 해결과 서울시정의 투명성 확보에 앞장선 점을 높이 평가해 수상자로 선정했다고 밝혔다. 실제 구 의원은 서울시의회 의원으로서 날카로운 행정사무감사를 통해 시정의 투명성을 확보하고, 예산 효율성을 높이는데 주력했다. 또한 성동구의 현안 해결은 물론 소외된 이웃을 위해 꾸준한 봉사활동을 이어오며 ‘발로 뛰는 현장 중심 의정’을 실천해 왔다는 평을 받고 있다. 구 의원은 “오늘 수상은 더 나은 서울과 성동을 위해 더 열심히 뛰라는 시민들의 준엄한 명령이라 생각하고 최선을
서울시의회 바로가기
한편 김 지사는 10일 무안 김대중 광장, 광주시의회 브리핑룸 등 지에서 잇따라 전남광주특별시장 선거 출마 기자회견을 가질 예정이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지