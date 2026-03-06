정청래, 전남·광주 통합 이후 첫 호남행…“에너지 기본소득도 본격화”

與, ‘혁신당 합당 무산’ 이후 첫 호남 방문

鄭 “특별한 희생에는 특별한 보상 있어야”

‘친명’ 민주당 인사에게 공개 항의 소동도

정청래 더불어민주당 대표가 6일 오전 전남 영광군 영광농협 대회의실에서 열린 민주당 전남 현장 최고위원회에서 발언하고 있다.

정청래 더불어민주당 대표가 6일 전남 영광터미널 시장에서 전남 함평군수 선거 출마를 준비하다 '부적격' 판정을 받은 조성철 더불어민주당 정책위원회 부의장으로부터 항의를 받고 있다.

정청래 더불어민주당 대표가 전남·광주 행정통합 특별법을 국회에서 통과시킨 뒤 처음으로 호남을 찾아 호남을 지역 주도 성장과 국토 균형 발전의 핵심으로 키우겠다고 약속했다.정 대표는 6일 전남 영광군 영광농협에서 현장 최고위원회의를 열고 “이번 특별법 통과로 만들어질 전남·광주 통합특별시는 서울특별시에 준하는 지위를 갖게 돼 대한민국 지방 주도 성장을 선도하는 첫 사례가 될 것”이라며 “4년간 20조원 수준의 지원으로 재정은 보다 튼튼해지고 공공기관 이전과 산업 활성화로 전남·광주의 위상을 드높일 것”이라고 했다.이재명 대통령이 강조해 온 ‘에너지 기본소득’을 언급하며 “에너지 기본소득이 본격화되면 지역의 재생에너지 발전으로 얻은 수익을 군민들이 나눠 갖게 된다”며 “특별한 희생에는 특별한 보상을 해야 한다는 이 대통령의 국정 철학을 실현할 수 있어서 민주당 당대표로서 뿌듯한 자부심을 느끼고 있다”고 밝혔다.전남·광주 통합특별위원회 공동위원장을 맡았던 김원이 민주당 의원은 “우리는 이제 전남·광주특별시민”이라며 “정청래 대표께서 호남특위를 만들어서 유사 이래 최대의 국비를 전남과 광주 지역에 내려주셔서 감사하다”고 말했다.이후 영광 지역의 전통시장인 영광 터미널시장을 순회하며 주민들을 만난 정 대표는 영광문화예술의전당에서 개최된 ‘영광군 에너지기본소득 도시 비전선포식’에 참석해 축사를 했다.정 대표는 이 자리에서 “이재명 대통령께서 햇빛연금·바람연금·에너지 고속도로 말씀을 많이 하셨는데 이 대통령의 주요한 정책이 영광에서 모범적으로 실현될 가능성이 매우 높다”며 “민주주의의 상징, 민주주의 심장뿐만 아니라 대한민국 국토 균형 발전의 엔진으로 호남이 앞으로 웅비할 것”이라고 강조했다.한편 정 대표는 이날 터미널시장에서 시민들을 만나기 위해 이동하던 도중 조성철 민주당 정책위원회 부의장으로부터 전남 함평군수 선거 공천 탈락과 관련한 항의를 받기도 했다. 조 부의장은 정 대표에게 “전남도당 공천관리위원회는 적격 판정을 내렸는데 중앙당 최고위원회에서 뒤집혀 부적격 판정을 받았다”며 “내가 (정 대표의) 당대표 선거에 도움이 안 되어서 그런 것이냐”며 목소리를 높였다. 정 대표는 미소를 지으며 조 부의장에게 “그런 것이 아니다”라는 취지로 설명했다.조 부의장은 전날 재심을 신청하고 입장문을 통해 “당원들 사이에서는 이를 두고 ‘친명을 죽이고 친청을 살리는 것 아니냐’, ‘호남에서 친명 정리 작업이 시작된 것 아니냐’는 소문도 돌고 있다”며 “친명·친정 구도 속에서 정리 대상이 된 것이라면 그것은 공천이 아니라 정치적 배제”라고 주장한 바 있다.