與 “지방선거서 ‘윤석열 키즈’ 퇴출…이재명형 인재 발굴”

인천·대전·울산 등 단체장 ‘윤석열 키즈’
“서울과 부산 단체장도 무능…심판해야”
지방선거 기획단 내부에 AI 전략팀 신설
23일부터 단체장 면접…4월 공천 마무리
조승래 더불어민주당 사무총장이 22일 국회에서 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 연합뉴스
더불어민주당은 100일 앞으로 다가온 6·3 지방선거에서 ‘윤석열 키즈’를 퇴출시키고 일 잘하는 ‘이재명형 인재’를 발굴해 선택받겠다고 했다. 민주당은 이번 선거에 여론 대응과 정책 발굴 차원에서 인공지능(AI) 기술을 적극 활용하기로 했다.
조승래 민주당 사무총장은 22일 국회에서 기자간담회를 열고 “윤석열 키즈들은 윤석열과 함께 퇴출돼야 한다. 이게 지방선거가 갖는 가장 큰 의미”라고 밝혔다. 조 사무총장이 언급한 윤석열 키즈는 인천·대전·충남·충북·세종·강원·경남·울산 등 8개 지역의 광역단체장이다.
그는 “2022년 지방선거는 대통령 취임 직후 치러진 선거인데 이를 통해 등장한 광역단체장들은 무능하기 짝이 없는 분들”이라며 “윤석열 등장과 함께 같이 등장한 일종의 윤석열 키즈들”이라고 규정했다.
서울과 부산 광역단체장 교체도 필요하다고 언급했다. 조 사무총장은 “대한민국을 대표하는 2개 도시인 서울·부산은 재임하신 분들이라 윤석열 키즈라고 하긴 어렵다”면서도 “그러나 이분들도 지난 4년간 보여준 무능에 대한 평가가 있고 심판해야 될 성격이라고 생각한다”고 했다.
그러면서 “이번 지방선거는 끝까지 내란을 단죄하는 선거이자 무능한 지방 권력을 심판하는, 윤석열과 등장한 윤석열 키즈를 퇴출하는 선거가 돼야 한다. 이 선거의 의미를 철저하게 견지하면서 지방선거를 준비해 나가겠다”고 말했다.
윤석열 전 대통령이 1심에서 무기징역을 선고받은 것과 관련해 ‘무죄추정 원칙’을 적용해야 한다고 언급한 장동혁 국민의힘 대표를 겨냥해선 “12·3 계엄이 국헌문란과 폭동에 의한 내란이라는 것이 명확이 확인됐음에도 불구하고 이를 여전히 부인한다”며 “그런 점에서 내란의 종식과 철저한 단죄는 여전히 남은 과제고 지방선거는 그걸 완성하는 정치적 의미가 있다”고 했다.
민주당은 지방선거 기획단 내부에 AI 전략팀을 신설하기로 했다. AI를 통해 여론조사·언론 보도·커뮤니티 흐름을 모니터링하는 예측 시스템을 구축하겠다는 방침이다. 또 지역 차원의 AI 산업 전략과 공약·정책을 개발하고 지원하는 역할도 담당한다.
23일부터 이틀간 광역자치단체장 후보자에 대한 면접을 진행하는 민주당은 늦어도 4월 중순까지 공천을 마무리하겠다는 구체적인 공천 일정도 공개했다. 조 사무총장은 “울산·부산·경남·강원 등 약세·전략 지역으로 구분되는 곳에 대해서는 최대한 후보를 조기에 가시화해서 후보로서 선거운동을 최대한 충실하게 많이 할 수 있는 여건을 보장할 것”이라고 했다.
또 조국혁신당과의 선거연대에 대해선 “연대의 범위 등에 대해선 당내 논의, 혁신당과의 논의도 해야 해서 지금 단계에서 예단하기 어렵다”고 했다.
최기찬 서울시의원, 서울노인종합복지관협회로부터 감사패 수상
최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)은 20일 사단법인 서울노인종합복지관협회로부터 노인복지 증진과 사회복지 정책 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 이날 감사패를 전달한 서울노인복지관협회는 “최 의원이 제11대 서울시의회 전반기 보건복지위원 재임 기간 노인복지 향상과 사회복지 정책 진전을 위해 책임 있는 의정활동을 이어왔다”고 설명했다. 협회는 이어 “정책토론회를 통해 노인복지 현안을 공론화하고, 이를 제도와 예산으로 연결하며 가시적 변화를 만들어냈다”고 평가하며 최 의원의 수상을 축하했다. 최 의원은 “현장의 목소리를 정책으로 연결하는 것이 정치인으로서 가장 큰 책무”라며 “앞으로도 협회와 현장 전문가, 시민들과 긴밀히 소통하며 어르신들의 삶의 질을 높이는 제도적 기반을 더욱 탄탄히 하겠다”고 소감을 밝혔다. 이은주 서울노인종합복지관협회 회장은 “최 의원의 꾸준한 현장 소통과 정책 제안이 노인복지 제도 개선과 변화로 이어졌다”며 “지속 가능한 노인복지 체계 구축을 위한 동반자 역할을 기대한다”고 전했다. 한편 최 의원은 향후에도 어르신 돌봄 사각지대 해소, 지역사회 중심 노인복지 인프라 강화, 현장 기반 예산 반영 확대 등을 위해
송영길 전 대표의 복당과 관련해선 “인천시당으로 복당계를 제출했는데 탈당지는 서울이라 서울시당으로 이첩된 상황”이라며 “통상 절차에 따라 진행되고 있다”고 전했다.
