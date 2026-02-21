‘목수’ 류호정 “부친상 왔던 이준석…최저임금 받는다고 밥도 사”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘목수’ 류호정 “부친상 왔던 이준석…최저임금 받는다고 밥도 사”

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-02-21 22:33
수정 2026-02-21 22:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
[청년 블루칼라 리포트] 3일 남양주 화도읍 목수 일하고 있는 류호정 전 의원 인터뷰. 2025.7.3 홍윤기 기자
[청년 블루칼라 리포트] 3일 남양주 화도읍 목수 일하고 있는 류호정 전 의원 인터뷰. 2025.7.3 홍윤기 기자


21대 국회의원을 지내다 ‘목수’로 전업한 류호정 전 의원이 이준석 개혁신당 대표와 함께 식사한 사연을 공개했다.

류 전 의원은 지난 19일 뉴스1TV ‘팩트앤뷰’에 출연해 “지난주에 이 대표를 만났다”며 “제가 밥을 사려고 했는데 제가 최저임금을 받는다고 하니 이 대표가 밥값을 냈다. 서로 사겠다고 실랑이하다가 제가 얻어먹게 됐다”고 밝혔다.

류 전 의원은 지난해 말 부친상 때 조문하러 온 이 대표에게 고마운 마음에 식사를 대접하려고 했다고 전했다. 그는 “지난해 말 아버지가 돌아가셨는데 (창원행) KTX가 운행이 종료돼 (조문은) 마무리되겠다고 하는 찰나에 이 대표가 왔다”며 “KTX가 끊겼는데 어떻게 왔냐고 물으니 최대한 가까이 오는 동대구까지 KTX를 타고 대구에서 창원까지 차를 대여해 운전해 왔다고 하더라”고 설명했다.

그는 “다음 날 세종시에 일정이 있다고 다시 운전해서 대구로 갔는데 (창원까지) 보통 노력으로 올 수 있는 건 아니다”며 “고맙기도 해서 서울에서 식사 한번 하자고 해서 본 것”이라고 덧붙였다.

류 전 의원은 ‘정치인’ 등으로 또다시 직업을 바꾸고 싶지 않다고 강조했다. 그는 “전문성이 쌓이려면 긴 시간을 들여야 하므로 이제 직업을 웬만하면 안 바꾸고 싶다”며 “목수 일을 한번 시작한 이상 어느 경지에 오르고 말겠다는 생각이 더 크다”고 말했다.

이어 꿈을 묻는 말에 “제가 만든 제품이 브랜드로 자리를 잡는 것”이라며 “가구를 포함해 인테리어 전반을 사람과 고양이가 함께 할 수 있는 공간으로 만들고 싶다”고 전했다.

20대 후반에서 30대 초반을 정치인으로 보냈다는 그는 “공익을 위해 일한다는 건 굉장히 보람찬 일이지만 개인적인 삶에는 제약이 많았다”며 “남은 30대에는 연애도 하고 결혼도 하고 개인적인 행복을 더 추구하고 싶다”고 밝혔다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로