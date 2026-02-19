김정은, 南전역 사정권 신형 600㎜ 방사포 직접 과시… ‘엄지척’

증정식서 발사차량 직접 몬 김정은 ‘엄지척’

“교전 상대국 지휘체계 삽시에 붕괴” 강조

신형 600㎜ 방사포 실전배치 임박 관측

이미지 확대 북한, 600mm 대구경 방사포 증정식 진행 북한 조선중앙통신은 19일 김정은 국무위원장 참석 하에 “군수노동계급이 조선노동당 제9차대회에 드리는 600mm 대구경 방사포 증정식 2월 18일 수도 평양에서 성대히 거행”됐다고 보도했다. 2026.2.19 조선중앙통신 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한, 600mm 대구경 방사포 증정식 진행 북한 조선중앙통신은 19일 김정은 국무위원장 참석 하에 “군수노동계급이 조선노동당 제9차대회에 드리는 600mm 대구경 방사포 증정식 2월 18일 수도 평양에서 성대히 거행”됐다고 보도했다. 2026.2.19 조선중앙통신 연합뉴스

제9차 노동당 대회를 앞둔 북한이 남한 전역을 사정권에 둔 신형 600㎜ 대구경 방사포의 전달 행사를 열고, 국방력 강화 의지를 다시 한번 과시했다. 남측이 무인기 대북 침투 논란과 관련해 유감 및 재발 방지 의지를 밝히며 긴장 완화 노력을 촉구했지만, 북한은 대남 적대 기조를 유지한 채 신형 장사정 무기 전력화를 서두르는 모습이다.19일 조선중앙통신은 전날 평양에서 600㎜ 대구경 방사포 ‘증정식’이 개최됐다고 보도했다. 통신은 중요군수기업소 노동자들이 2개월 동안 대구경 방사포 50문을 증산해 제9차 당대회에 ‘증정’했다고 전하며, 당대회 장소인 4·25문화회관에 50문이 전시된 장면도 함께 공개했다.이번에 공개된 신형 600㎜ 방사포는 4축 바퀴 발사차량에 발사관 5개를 탑재한 개량형으로, 기존 600㎜ 방사포(4축 발사차량·발사관 4개)와 외형이 다르다.김정은 국무위원장은 연설에서 해당 무기를 “전술 탄도미사일의 정밀성과 위력에 방사포의 연발 사격 기능을 완벽하게 결합시킨 세계적으로 가장 위력한 집초식 초강력 공격무기”라고 주장하며 만족감을 나타냈다. 그는 이 무기가 “특수한 공격 즉 전략적인 사명 수행에도 적합화”돼 있고, “인공지능기술과 복합유도체계가 도입”됐다고도 말했다. ‘전략적 사명 수행’은 핵 공격 가능성을 시사하는 표현으로 해석된다.김 위원장은 “이 무기가 사용된다면 교전 상대국의 군사 하부구조들과 지휘체계는 삽시에 붕괴될 것”이라며 “이 무기의 사용이 현실화될 때에는 그 무슨 ‘신의 보호’라는 것도 받지 못할 것”이라고 위협성 발언을 이어갔다.전문가들은 ‘복합유도체계’와 ‘인공지능기술’ 언급이 정밀도 향상 과시 성격이 짙다고 본다. 신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 “복합유도체계 도입은 위치정보시스템(GPS)과 관성항법장치(INS)를 모두 갖췄다는 뜻으로 보인다”며 “인공지능기술 기능 추가는 비행 중 기상 영향으로 생길 수 있는 오차를 보정해 표적에 정확히 명중할 수 있다는 의미로 해석된다”고 말했다.김 위원장은 또 “가장 강력한 공격력이 제일로 믿음직한 억제력”이라며 “지속적으로 지정학적인 적수들에게 몹시 불안해할 국방기술 성과들을 계속 시위할 것”이라고 말했다. 이어 “우리당 제9차 대회는 이 같은 성과에 토대해 자위력 건설의 다음 단계 구상과 목표를 천명”하게 된다고 밝히며, 당대회에서 국방력 강화를 위한 추가 무기체계 개발 로드맵을 제시할 가능성을 내비쳤다.600㎜ 방사포는 사거리(400㎞에 육박)와 유도 기능 등을 근거로 한미 정보당국이 단거리 탄도미사일(SRBM)로 분류하는 무기다. 북한은 지난달 27일 김 위원장이 참관한 가운데 신형 600㎜ 방사포 시험발사를 실시했으며, 이번에 김 위원장이 직접 참석한 ‘증정식’까지 열린 점을 감안하면 신형 600㎜ 방사포(4축·발사관 5개)의 실전 배치가 임박했다는 관측이 나온다.북한 매체는 김 위원장이 발사차량을 직접 운전하는 모습도 공개했다. 조선중앙TV 영상에 따르면 김 위원장은 노동당 휘장과 풍선 등으로 장식된 4·25문화회관 앞 광장에서 발사차량을 몰고 한 바퀴 돈 뒤 엄지손가락을 치켜세웠다.북한이 당대회를 앞두고 대남용 무기로 분류되는 600㎜ 방사포를 대내외에 과시한 것은 대남 적대 의식을 재확인하는 의미도 있다는 해석이다. 김 위원장은 증정식 연설에서 국가 안전환경 보장의 기본 담보 중 하나로 ‘견결한 대적관’을 언급했다.김여정 노동당 부부장은 같은 날 담화에서 무인기 침투 사건과 관련한 정동영 통일부 장관의 유감 및 재발방지 의지 표명을 “높이 평가”했다고 했지만, 대남 적대 기조에 기반한 군사태세 강화 행보는 이어질 가능성이 크다는 관측이 나온다. 특히 김 부부장이 담화에서 “적국과의 국경선” 등의 표현을 사용한 만큼, 북한이 당대회에서 당 규약 개정 등을 통해 ‘적대적 두 국가’ 기조를 제도적으로 공고히 할 수 있다는 전망도 제기된다.청와대 관계자는 김 부부장 담화와 관련해 “정부는 접경지역에서 긴장을 고조시키는 행위를 삼가고 평화를 만들어가기 위한 노력을 남북이 함께하길 바란다”고 했지만, 북한이 단기간에 호응할 가능성은 크지 않다는 분석이 뒤따른다.