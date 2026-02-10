의총 연 與 “선거 전 합당 어려워” 공감대…최고위서 결론

의총 연 與 “선거 전 합당 어려워” 공감대…최고위서 결론

이준호 기자
입력 2026-02-10 14:24
수정 2026-02-10 14:24
박수현 수석대변인 “통합 필요성 공감”
“현 상황서의 추진 어렵다고 의견 모아”

정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 조국혁신당과의 합당 논의를 주제로 비공개로 열린 의원총회장을 나오고 있다. 2026.2.10 안주영 전문기자
정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 조국혁신당과의 합당 논의를 주제로 비공개로 열린 의원총회장을 나오고 있다. 2026.2.10 안주영 전문기자


더불어민주당이 10일 지방선거 전 조국혁신당과의 합당 추진이 어렵다는 데 의견을 모았다.

박수현 수석대변인은 국회에서 열린 의원총회 이후 “의원들은 대체로 통합의 필요성에 대해서는 공감했으나 현 상황에서의 합당 추진은 명분은 있더라도 추진이 어렵다고 의견을 모았다”고 설명했다.

그러면서 “혁신당과의 합당 제안이 ‘지방선거 압승을 통한 국정 성공’이라는 진정성에서 비롯됐다 해도 추진 과정에서의 갈등으로 귀결되고 있다는 상황 인식을 공유했다”고 말했다.

정청래 대표는 지난달 22일 합당 제안 이후 초선·3선·중진 의원들과 차례로 만나며 의견 수렴을 진행해 왔다. 이날 오전에도 재선 의원 모임인 ‘더민재’와 간담회를 갖고 선수별 의원단 면담은 마무리를 지었다.

정 대표는 이날 오후 늦게 비공개 최고위원회의를 열고 합당 추진 여부에 관한 당의 입장을 정리할 것으로 보인다.
이준호 기자
