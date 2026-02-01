한준호, 정청래 향해 “혁신당 합당 제안 멈춰달라”…당내 공방 재점화

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
한준호, 정청래 향해 “혁신당 합당 제안 멈춰달라”…당내 공방 재점화

강윤혁 기자
강윤혁 기자
입력 2026-02-01 11:33
수정 2026-02-01 11:33
“충분한 숙의 없는 통합 안 돼”
“합당 논의는 득보다 실 크다”
“합당 제안 깔끔하게 거둬야”

정청래 대표에게 조국혁신당 합당 중단 요청하는 한준호 의원
정청래 대표에게 조국혁신당 합당 중단 요청하는 한준호 의원 한준호 더불어민주당 의원이 1일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 정청래 대표에게 조국혁신당과의 합당 제안 중단을 요청하고 있다. 2026.02.01.


한준호 더불어민주당 의원이 1일 정청래 대표를 향해 “조국혁신당과의 합당 제안은 여기에서 멈춰달라”고 촉구하고 나섰다. 민주당 최고위원을 지낸 대표적인 친명(친이재명) 한 의원을 시작으로 고 이해찬 전 국무총리의 애도 기간 잠시 소강 국면을 맞았던 합당 공방이 재점화될 것으로 보인다.

한 의원은 이날 국회 소통관 기자회견을 통해 “지금 당이 당원과 국민께 보여드려야 할 모습은 내부 갈등이 아닌 책임”이라며 이렇게 밝혔다.

그러면서 “속도가 아니라 신뢰다. 이재명 정부의 성공을 묵묵히 뒷받침하는 정치”라면서 “충분한 숙의 없는 통합은 결코 통합으로 완성되지 않는다”고 강조했다.

특히 한 의원은 “혁신당과의 합당이 전국적인 지방선거 승리에 도움이 된다는 객관적인 근거와 지표는 무엇인지. 후보연대, 정책연대 등 다양한 협력 방식이 있음에도 왜 반드시 합당이어야 하는지. 그리고 왜 지금이어야 하는지. 이 질문들에 대해 당원과 국민께 충분한 설명과 공감이 없다면, 합당 논의는 득보다 실이 클 수밖에 없다”고 비판했다.

추도사 하는 정청래 더불어민주당 대표
추도사 하는 정청래 더불어민주당 대표 정청래 더불어민주당 대표가 31일 국회 의원회관에서 열린 故 이해찬 제36대 국무총리 사회장 영결식에서 추도사를 하고 있다. 2026.1.31/뉴스1


그러면서 “현재 당내에서도 의견이 충분히 모아졌다고 보기 어렵다”면서 “일반 국민, 특히 중도층의 우려 역시 신중하게 살펴볼 필요가 있다. 이처럼 충분한 검증과 공감 없이 추진되는 합당은 당에도 부담이 되고, 정부에도 도움이 되지 않는다”고 언급했다.

한 의원은 “합당 제안은 깔끔하게 거둬들이고, 우리가 지금 가장 잘해야 할 일에 힘을 모으자”면서 “지금 국민이 바라는 것은 새로운 정치적 논쟁이 아니라, 국민에게 필요한 변화를 체감할 수 있는 성과”라고 강변했다.

이어 “당이 흔들리면 정부도 흔들린다”면서 “지금은 앞장서서 정부가 일할 수 있는 환경을 안정적으로 만드는 것을 우선해야 한다”고 덧붙였다.
강윤혁 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
