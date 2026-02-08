조국 “민주당, 13일까지 공식 입장 결정해달라…없을 시 합당은 없다”

선거 연대 등 입장도 명확히 하라

사회권 선진국·정치개혁 등 언급

공식 입장 결정 후 대표 회동 제안

조국 조국혁신당 대표가 8일 국회에서 열린 '더불어민주당과 합당 논의' 관련 입장 발표를 하고 있다. 2026.02.08.

조국 조국혁신당 대표가 8일 더불어민주당을 향해 설 연휴 이전인 오는 13일까지 합당과 관련한 당의 공식 입장을 결정해달라고 요구했다. 정청래 민주당 대표의 합당 제안과 관련한 내홍을 겪고 있는 민주당이 공식 입장을 결정하지 못할 경우 합당 추진은 무산될 것이라고 전제했다.조 대표는 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “설 연휴가 시작되는 2월 13일 전까지 민주당의 공식 입장을 결정해달라”면서 “2월 13일까지 공식적이고 공개적인 답변이 없으면 혁신당은 합당은 없는 것으로 하겠다”고 밝혔다.조 대표는 “국민의 실망이 크고 양당 당원들의 상처가 깊어지고 있다”면서 “현 상황이 계속돼선 안 된다”고 설명했다.6·3 지방선거를 앞둔 민주당의 방향도 분명히 할 것을 요구했다. 조 대표는 “가야 할 길을 명확히 해달라”면서 “합당을 이룰 것인지, 별도 정당으로 선거 연대를 이룰 것인지, 아니면 선거 연대도 하지 않을 것인지, 하나의 정당 안에서 가치와 비전 경쟁을 할 것인지 명확히 해달라”고 강조했다.특히 조 대표는 민주당 내에서 불거진 혁신당 비판론과 관련한 당의 공식 입장도 밝히라고 요구했다.조 대표는 “혁신당의 비전과 가치에 대한 태도를 밝혀달라”면서 “사회권 선진국의 비전을 수용할지 거부할지 밝혀달라. 대선 전 합의했던 정치개혁을 실천할지 말지, 실천한다면 어떻게 실천할 것인지 밝혀달라”고 언급했다.그러면서 “마지막으로 정 대표와의 회동을 제안한다”면서 “민주당이 공식적으로 결정하면 대표 간 만남이 있어야 한다. 그 만남에서 다음 단계를 논의할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.