6위로 챔프전 오른 KCC 소노에 2연승…우승확률 85.7%까지 높여

세줄 요약 정규리그 6위로 챔프전에 오른 KCC가 소노를 2연승으로 제압하며 우승확률을 85.7%까지 끌어올렸다. 최준용, 허웅, 허훈, 송교창이 고르게 활약해 96-78로 승리했고, 소노는 2연패에 빠졌다. KCC, 소노에 2연승 거두며 우승확률 85.7% 상승

최준용·허웅·허훈·송교창, 쿼터별 고른 득점 분담

소노, 이정현 분전에도 외국인 선수 부진으로 2연패

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(고양=연합뉴스) 김병만 기자 = 7일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 챔피언결정전 2차전 고양 소노-부산 KCC 경기. KCC 최준용이 슛하고 있다. 2026.5.7

kimb01@yna.co.kr

(끝)





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(고양=연합뉴스) 김병만 기자 = 7일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 챔피언결정전 2차전 고양 소노-부산 KCC 경기. KCC 최준용이 슛하고 있다. 2026.5.7

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정규리그를 6위로 마쳤지만 ‘슈퍼팀’으로 불리는 프로농구 부산 KCC가 고양 소노에 2연승을 거두고 챔피언결정전(7전4승제) 우승 확률을 85.7%까지 끌어올렸다.KCC는 7일 고양소노아레나에서 열린 2025~26 LG전자 프로농구 챔프전 2차전에서 소노에 96-78로 승리했다.지난 5일 1차전 승리로 71.4%의 우승확률을 기록했던 KCC는 2차전까지 승리하며 우승확률을 85.7%까지 끌어올리며 사상 첫 6위팀의 챔프전 우승가능성을 더욱 높였다. 특히 KCC는 12번 챔프전에 진출해 모두 6번을 우승했는데 이번 승리로 7번째 가능성도 더욱 높아지게 됐다.KCC는 이날 챔프전 통산 34승33패로 5할 승률을 넘어서게 됐으며 이상민 감독은 챔프전 통산 4승4패를 기록하게 됐다.반면 소노는 6강과 4강 플레이오프에서 각각 3연승을 거두며 거침없는 질주로 챔프전에 진출했지만 챔프전에서 2연패를 당하며 불리한 상황에 놓였다. 3차전은 9일 KCC의 홈인 부산에서 열린다.KCC가 왜 슈퍼팀인지 보여주는 경기였다. 쿼터별로 활약하는 선수가 달랐기 때문이다. 1차전 승리의 주역은 누가 뭐래도 22득점 19리바운드를 기록한 숀롱이었다면 2차전에서는 최준용과 송교창, 허웅, 허훈이 쿼터별로 활약을 펼쳤다.1차전에서 13점으로 다소 잠잠했던 최준용은 1쿼터에서 공격을 주도했다. 최준용은 1쿼터에서만 3점슛 3개 포함 13점을 쓸어담으며 공격 선봉에 섰다. 여기에 허훈과 송교창 등이 외곽 지원에 나서면서 모두 6개의 3점슛을 성공하며 31-18로 일찌감치 리드를 잡았다.KCC는 2쿼터에서도 허훈의 골밑슛에 이은 앤드원으로 순식간에 37-18로 19점차까지 달아났으며 최준용의 리바운드와 허웅의 속공으로 39-21로 점수 차를 벌렸다.전반을 52-43으로 앞선 채 마친 KCC는 3쿼터에서 소노의 거센 추격을 받았다. 소노는 3쿼터 초반 정희재와 이정현의 연속 3점포로 52-54, 2점차까지 추격하며 승부를 안갯속으로 몰았다.그렇지만 3쿼터에는 허웅이 있었다. 수비에 집중하던 허웅의 결정적인 3점포로 다시 점수 차를 67-56으로 11점차까지 만들며 달아났다.KCC는 4쿼터 초반 송교창의 3점슛으로 74-61로 달아나며 점수차를 벌렸고 허웅의 3점포와 최준용의 자유투 등으로 순식간에 82-62까지 달아나며 승부를 사실상 매조졌다. KCC는 종료 3분13초를 남기고 93-67까지 점수 차가 나자 대거 벤치멤버를 투입하며 체력을 비축했다.최준용이 3점슛 5개 포함 25점, 6리바운드, 3어시스트를 기록했으며 허웅은 3점슛 6개 포함 29점을 기록했다. 나머지 주전인 송교창도 16점, 허훈도 19점 12어시스트를 기록하는 등 숀롱(4점)을 제외한 4명이 모두 두자릿수 득점을 보였다.소노는 이정현이 22점을 올렸지만 네이던 나이트가 13점 8리바운드, 케빈 켐바오가 단 9점으로 침묵한 것이 뼈아팠다. 이날 고양 소노 아레나에는 1차전 6486명에 이어 6316명의 만원관중이 운집해 챔프전 흥행을 이어갔다.최준용은 “2차전이 너무 중요한 경기라 승리해서 너무 좋다”면서 “공격이나 수비를 냉정하게 플레이해야겠다고 생각했는데 점수차가 좁혀졌을 때 공격이 잘 풀린 것 같다”고 말했다.