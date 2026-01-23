조국, 민주당 합당 제안에 “썸 단계…결혼 얘기 나올 단계 아냐”

조국 “모든 가능성은 열려 있다”
24일 의원총회, 26일 당무위 개최
23일 광주 동구 전일빌딩 245에서 열린 조국혁신당-광주시민단체협의회 간담회에서 조국 대표가 발언하고 있다. 연합뉴스
조국 조국혁신당 대표가 23일 정청래 더불어민주당 대표가 제안한 합당에 대해 “논의를 이제 막 시작한 상황이라 결혼 이야기가 나올 단계는 아니다”라며 신중한 입장을 전했다.
조 대표는 이날 광주 동구 전일빌딩245에서 열린 광주시민단체협의회와 간담회에서 합당 의사를 묻는 시민단체 관계자들의 질문에 “어제(22일) 제안이 있었고 양당 모두 공적 절차를 거쳐 논의해야 하는 상황”이라고 말했다.
그는 민주당의 합당 제안을 연애와 결혼 과정에 비유하며 “정청래 대표가 ‘썸을 타자’고 한 제안인데, 벌써 결혼해서 출산하는 상황까지 이야기할 단계는 아니다”라고 설명했다.
그러면서도 “모든 가능성은 열려 있다”며 “각 당에서 충분한 의견 수렴 절차를 거칠 것”이라고 말했다.
다만 조 대표는 “계엄 문제, 공직선거법 2인 선거구제 폐지, 개헌, 토지공개념 등 핵심 가치를 포기하지 않겠다”며 “정치개혁을 포기하라는 통합이라면 선택하지 않겠다”고 선을 그었다.
조국혁신당은 정 대표의 합당 제안과 관련해 24일 의원총회를 열어 의원들의 의견을 묻는 과정을 거칠 예정이다. 이후 26일에는 당무위원회를 개최해 당직자들의 의견도 청취할 계획이다.
