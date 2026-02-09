장동혁 “여성 삶 불편하면 가족·사회 미래 흔들려”

장동혁 “여성목소리 세심히 귀기울일 것”

‘출산·육아’ ‘일·가정’ 정책 필요성 강조

정점식 “안건 검토해 당 공약 활용할 것”

정희용 “여성인재 DB구축 사업도 진행”

서명옥 “마음 편한 정책, 함께 실천할 것”

여성공모전 제안 3주간 약 1000건 접수

대상에 ‘출산여성 세금포인트 활용’ 정책

국민의힘 장동혁 대표가 9일 서울 강서구 ASSA 아트홀에서 열린 당 여성 정책 공모전 시상식에 참석해 인사말하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 9일 서울 강서구 ASSA 아트홀에서 열린 당 여성 정책 공모전 시상식에 참석해 대상을 시상한 뒤 수상자와 기념 촬영하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 9일 서울 강서구 ASSA아트홀에서 열린 국민의힘 여성 정책 공모전 시상식에서 국기에 경례하고 있다. 왼쪽부터 김민전 당 맘(mom) 편한 특별위원회 위원장, 서명옥 중앙여성위원장, 정희용 사무총장, 정점식 정책위의장, 장 대표.

장동혁 국민의힘 대표가 9일 “여성의 삶이 불편하면 가족과 사회의 미래가 흔들리고 국가도 건강해질 수 없다”고 했다. 출산과 육아, 일·가정 양립에 대한 정책 필요성도 강조하며 “더 세심하게 귀를 기울이겠다”고 약속했다.장 대표는 이날 서울 강서구 ASSA아트홀에서 열린 국민의힘 여성 정책 공모전 시상식에서 “출산과 육아, 일과 가정의 양립 문제에 직면하고 있는 여성들에 대해 국민의힘이 어떤 정책으로 그 어려움과 고민을 해결할지 함께 고민하기 위해 ‘맘(Mom) 편한 특별위원회’를 만들었다”고 했다. 그러면서 “마음 놓고 아이를 기를 수 있는 세상이 돼야 가족의 미래가 밝아지고 대한민국의 내일도 밝아질 것”이라고 덧붙였다.장 대표는 여성 정책의 필요성을 강조하며 “통계를 보면 출산 후에도 직장을 다니는 여성의 비율은 겨우 절반을 넘는 수준”이라며 “십수년째 이어지고 있지만 크게 나아지고 있는 것 같지는 않다”고 했다. 그러면서 “국민의힘은 여성의 목소리에 더 세심하게 귀를 기울이겠다. 귀를 기울일 뿐만 아니라 그 목소리를 정책으로 담아내겠다”고 했다.6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘은 여성 정책을 발굴하기 위해 지난해 11월부터 3주간 공모전을 실시했다. 약 1000건의 제안서가 접수됐고, 블라인드 심사 과정을 거쳐 117건의 우수작을 선정했다. 제안서 가운데 많은 비중을 차지한 분야는 출산, 보육 지원 정책이었다. 대상작은 세금 포인트를 출산 과정에서 사용할 수 있도록 하는 ‘출산 여성을 위한 세금 포인트 활용 확대’ 정책이 선정됐다.정점식 정책위의장은 시상식에서 “산후용품 구매비, 산후조리원비 등 출산 여성이 잠자고 있는 세금 포인트를 활용할 수 있도록 하는 제안, 산모 이동 동행케어 등 모두 다 대단히 뛰어난 안건들”이라며 “심도 있게 검토해서 이번 지방선거에서 당 공약으로 적극 활용하고, 나아가 당 여성 정책에도 반영되도록 노력하겠다”고 했다.정희용 사무총장은 “국민의힘은 여성 정책 공모전뿐만 아니라 여성 인재 DB(데이터베이스) 구축 사업도 진행하고 있다”며 “국회의원 지역구에서 반드시 여성 1인 이상은 공천할 수 있도록 논의하는 방안도 추진하고 있다”고 했다. 그러면서 “여성들이 어제보다 오늘이 행복하다고 믿는 세상, 오늘보다 내일이 더 행복할 거라는 확신이 들 수 있는 대한민국이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.서명옥 중앙여성위원장은 “여성들의 일상이 행복하고 우리 아이들이 건강하게 자랄 수 있는 좋은 정책들에 대해서 365일 계속 중앙여성위원회에 제안해 주시면 감사하겠다”며 “마음 편한 정책들을 하나하나 여기 계신 여러분과 함께 실천해 나갈 것을 이 자리에서 다시 한번 약속 드린다”고 했다.