[속보]삼성전자 “노조 과도한 요구…회사 경영 기본 원칙 정면으로 위배”

이미지 확대 총파업 예고 D-1...3차 사후조정 들어가는 노사 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장(왼쪽)과 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장이 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 총파업 예고 시점을 하루 앞두고 열린 3차 사후조정 회의에 각각 들어가고 있다. 2026.5.20

세종 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 총파업 예고 D-1...3차 사후조정 들어가는 노사 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장(왼쪽)과 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장이 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 총파업 예고 시점을 하루 앞두고 열린 3차 사후조정 회의에 각각 들어가고 있다. 2026.5.20

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삼성전자 노사의 2차 사후조정이 결국 결렬됐다. 사측은 “노조의 과도한 요구를 그대로 수용할 경우 회사 경영의 기본 원칙이 흔들릴 수 있다”고 밝혔다.삼성전자는 20일 2차 사후조정을 마친 뒤 입장문을 통해 “어떤 경우에라도 파업이 있어서는 안된다”며 “노조는 회사가 성과급 규모와 내용 대부분을 수용했음에도 불구하고 적자 사업부에도 사회적으로 용납되기 어려운 규모의 보상을 하라는 요구를 굽히지 않았다”고 밝혔다.