[속보] 정청래 추진 ‘1인 1표제’ 최종 관문 통과…與 중앙위서 가결

정청래 더불어민주당 대표가 당원 주권 시대를 열겠다며 추진한 ‘대의원·권리당원 1인 1표제’ 관련 당헌 개정안이 3일 가결됐다.민주당은 이날 중앙위원 총 590명 중 515명(87.29%)이 투표에 참여해 찬성 312명(60.58%), 반대 203명(39.42%)으로 과반 이상이 찬성해 당헌 개정의 건이 의결됐다고 밝혔다.박수현 수석대변인은 서면브리핑을 통해 “민주당은 1인 1표 당헌 개정안 최종 의결을 통해 국민주권을 떠받치는 당원 주권의 기틀을 더욱 단단히 다졌다”며 “이번 개정안은 단순히 규정 변경이 아니라, 당원 주권주의 최초의 제도적 실현인 1인 1표라는 역사적 의미를 가진다”고 강조했다.