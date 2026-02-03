정치 정청래 대표, 1인 1표제 당헌 개정 가결 입장 표명 안주영 기자 입력 2026-02-03 18:39 수정 2026-02-03 18:39 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/02/03/20260203500311 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 3일 국회에서 1인 1표제 관련 당헌 개정안 중앙위원회 가결에 따른 입장을 밝히고 있다. 2026.2.3 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 3일 국회에서 1인 1표제 관련 당헌 개정안 중앙위원회 가결에 따른 입장을 밝히고 있다. 2026.2.3 안주영 전문기자 정청래 더불어민주당 대표가 3일 국회에서 1인 1표제 관련 당헌 개정안 중앙위원회 가결에 따른 입장을 밝히고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지