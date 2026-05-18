착수금 30만원 받고 ‘보복 대행’…20대 남성 구속 갈림길

세줄 요약 착수금 30만원을 받고 인천 청라국제도시 아파트 현관문에 페인트를 칠하고 날계란을 던진 20대 남성이 구속 심사를 받았다. 그는 보복 대행 조직의 지시를 받아 퀵서비스 기사로 위장해 범행한 혐의를 받고, 경찰은 나흘 뒤 긴급체포했다. 착수금 30만원 받고 보복 대행 범행

청라 아파트 현관문 페인트·계란 투척

경찰 긴급체포 뒤 구속영장 신청

이미지 확대 이른바 보복대행을 저지른 20대 남성이 18일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 인천지법에 출석하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이른바 보복대행을 저지른 20대 남성이 18일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 인천지법에 출석하고 있다. 연합뉴스

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착수금 30만원을 받고 인천 청라국제도시 아파트에 ‘보복 대행’을 벌인 20대 남성이 구속 갈림길에 섰다.18일 경찰에 따르면 재물손괴와 주거침입 등 혐의를 받는 20대 남성 A씨가 이날 오후 인천지법에서 열리는 영장실질심사에 출석했다.A씨는 지난 13일 오전 5시 30분쯤 인천 서구 청라동 한 아파트 현관문에 페이트 칠을 하고 날계란을 투척한 혐의를 받고 있다. 그는 보복 대행을 알선하는 조직의 지시를 받고 퀵서비스 기사로 위장해 범행한 것으로 조사됐다.A씨는 착수금으로 30만원을 받았고 범행 이후엔 추가 금전을 받을 예정이었다.신고를 받고 수사에 나선 경찰은 범행 나흘만인 지난 16일 천안 거주지에서 A씨를 긴급체포하고 구속영장을 신청했다.A씨는 이날 마스크를 써 얼굴을 가린 채 법원에 출석했다. 그는 ‘피해자에게 할 말이 없느냐’는 취재진의 질문에 “정말 죄송합니다”라고 말했고 ‘누군가에게 의뢰를 받고 보복 대행을 한 것이냐’는 질문에 “네”라고 짧게 답했다.A씨의 구속 여부는 이날 오후 늦게 결정될 예정이다.