트럼프 경고에 국제유가 다시 급등…브렌트유 111달러

세줄 요약 트럼프 미국 대통령이 이란에 시간이 얼마 남지 않았다고 경고하자 국제유가가 다시 뛰었다. 브렌트유 7월물은 배럴당 111.42달러, WTI 6월물은 107.98달러로 이달 최고치를 기록했다. IEA는 호르무즈 해협 봉쇄가 이어지며 원유 재고가 빠르게 줄고 있다고 경고했다. 트럼프 대이란 경고에 유가 급등

브렌트유 111달러, WTI도 최고치

IEA, 호르무즈 봉쇄로 재고 급감 경고

이미지 확대 호르무즈 해협 지도를 배경으로 석유통이 보이는 일러스트. 2026.3.26 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협 지도를 배경으로 석유통이 보이는 일러스트. 2026.3.26 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 “시간이 얼마 남지 않았다”고 경고한 후 국제 유가가 급등했다고17일(현지시간) CNBC에 따르면 브렌트유 7월 인도분 선물 가격은 1.98% 오른 배럴당 111.42달러를 기록했다. 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 2.43% 상승한 배럴당 107.98달러로 이달 최고치를 기록했다.국제에너지기구(IEA)는 최신 월간 업데이트에서 호르무즈 해협 봉쇄가 계속되면서 전 세계 원유 재고가 사상 최대 속도로 고갈되고 있다고 경고했다. 특히 스위스 은행 UBS가 지난주 공개한 보고서에 따르면 월별 석유 수요가 동일하게 유지될 경우 이달 말까지 재고가 사상 최저치인 76억 배럴에 다다를 것으로 예상된다.앞서 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 “이란에 시간이 얼마 남지 않았다”며 “서둘러 움직이지 않으면 그들에게 남는 것은 아무것도 없게 될 것”이라고 밝혔다. 그는 이란을 상대로 종전을 압박하고 있다.이란도 미군의 지상군 투입을 경계하며 내부적으로 결사항전 의지를 천명하고 있다. 이란 국영 방송에서는 연일 전 국민을 상대로 AK 자동소총 조작법을 교육하는 등 만일의 사태에 대비하는 모양새다.