[포토] ‘구의역 김군’ 10주기 추모

세줄 요약
- 구의역 김군 10주기 앞두고 추모 기자회견 개최
- 노동단체, 위험의 외주화·인력 감축 강하게 비판
- 2인1조 작업·제도 개선 촉구와 현장 추모 진행
지하철역 스크린도어를 고치다 숨진 ‘구의역 김군 사망사건’ 10주기를 앞둔 18일 노동 단체들이 ‘위험의 외주화’ 문제가 여전하다며 제도 개선을 촉구했다.
비정규직 노동자였던 김군은 2016년 5월 28일 구의역 9-4 승강장에서 홀로 스크린도어를 수리하다가 전동차에 치여 숨졌다.
시간에 쫓기며 일하던 그의 가방에서 컵라면 하나가 발견되면서 비정규직 노동자의 열악한 근무 환경이 이슈화됐다.
공공운수노조와 전국철도·지하철협의회, 서울교통공사노조는 이날 지하철 2호선 구의역 개찰구 앞에서 기자회견을 열고 “김군 사망은 사회적 타살”이라며 “비용 절감을 위한 위험의 외주화와 인력 감축이 반복되고 있다”고 주장했다.
이석주 전국철도지하철노동조합협의회 조직부장은 “하청업체 신분의 김군에게는 위험한 작업을 ‘멈출 권리’가 보장되지 않았다”며 “10년이 지난 지금도 김포골드라인, 용인경전철 등 민자 철도와 지하철은 다단계 위탁이 기본”이라고 밝혔다.
엄길용 공공운수노조 위원장도 “김군 사망 이후에도 태안화력 김용균, 김충현 등 노동자가 홀로 죽어가는 사고는 멈추지 않고 있다”며 “반드시 2인 1조 작업이 이뤄질 수 있도록 강력한 제도적 장치를 마련해야 한다”고 강조했다.
이들은 기자회견 이후 사고가 발생한 구의역 9-4 승강장 안전문 앞에서 사고 당시처럼 헌화하고 추모 포스트잇을 붙였다.
포스트잇에는 ‘일하다 죽지 않을 권리 지켜내겠다’, ‘비정규직 철폐’, ‘잊지 않겠다’ 등 메시지가 적혔다.
노조는 추모 기간 시민들이 포스트잇 추모에 참여할 수 있도록 할 예정이다.
아이수루 서울시의원, 몽골 항올구의회 대표단과 문화·교육 협력 논의... “다양성은 도시 성장의 경쟁력”
서울시의회 아이수루 의원(문화체육관광위원회 부위원장)은 13일 서울시의회 본회의장에서 몽골 울란바토르시 항올구의회 대표단(Representative of the Khan-Uul District Citizens’ Representative Khural)과 면담을 갖고, 문화·교육 분야 협력과 지방외교 활성화 방안에 대해 의견을 나눴다. 특히 몽골의 수도인 울란바토르시 항올(Khan-Uul)구는 면적 503㎢, 약 32만명(2026년 기준)의 인구를 보유한 지역으로 신도시 및 공항 등 산업시설 밀집 지역이자 울란바토르 내에서도 신흥 주거지역으로 빠르게 성장하고 있는 곳이다. 몽골 항올구의회는 이미 서울 강남구·광진구, 부산 해운대구, 경남 함안군, 울산 남구 등 국내 주요 지자체와 자매우호 결연을 맺고 활발한 교류를 이어오고 있는 핵심 파트너다. 이날 방문한 6명의 대표단은 서울시의회의 선진 의정 운영 시스템과 문화·교육 정책, 도시 발전 사례를 직접 살피며 양 도시 간 실질적인 협력 가능성을 타진했다. 아이수루 의원은 환영 인사를 통해 “대한민국과 몽골은 오랜 우정과 협력의 역사를 이어온 중요한 동반자”라며 “몽골과 한국은 오래전부터 이어져 온 깊은 관계
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이어 이날부터 이달 29일까지를 추모주간으로 정하고 국회 토론회와 시민 추모제 등 공동행동을 이어갈 계획이다.
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