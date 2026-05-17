[서울신문 하프마라톤] 일본 동호회가 휩쓴 男 부문…재도전 끝에 우승 거머쥔 女 하프

[2026 서울신문 하프마라톤대회]

일본 러닝동호회 ‘RFA 재팬’ 男 하프·10㎞ 석권

女 하프 우승은 지난해 2등 고배, 정혜란씨 차지

이미지 확대 16일 열린 ‘2026 서울신문 하프마라톤대회’에서 하프 코스 남자 부문 1위에 오른 타이시로 카와노(일본)가 결승선을 통과하고 있다. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 16일 열린 ‘2026 서울신문 하프마라톤대회’에서 하프 코스 남자 부문 1위에 오른 타이시로 카와노(일본)가 결승선을 통과하고 있다. 안주영 전문기자

이미지 확대 10㎞ 코스 남자 부문 우승을 차지한 일본인 아키바 나오토. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 10㎞ 코스 남자 부문 우승을 차지한 일본인 아키바 나오토. 안주영 전문기자

이미지 확대 여자 하프 코스 우승자인 정혜란씨가 환하게 웃으며 결승선을 통과하고 있다. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 여자 하프 코스 우승자인 정혜란씨가 환하게 웃으며 결승선을 통과하고 있다. 안주영 전문기자

이미지 확대 여자 10㎞ 코스에서 우승을 차지한 이지윤씨가 두 팔을 벌리며 기쁨을 만끽하고 있다. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 여자 10㎞ 코스에서 우승을 차지한 이지윤씨가 두 팔을 벌리며 기쁨을 만끽하고 있다. 안주영 전문기자

세줄 요약 16일 열린 서울신문 하프마라톤에서 일본 미야자키현 러닝동호회 회원들이 남자 하프와 10㎞ 우승을 모두 차지했다. 여자 하프에서는 지난해 2위였던 정혜란씨가 기록을 6분가량 단축하며 재도전 끝에 정상에 올랐다. 일본 미야자키현 동호회, 남자부 전부 석권

여자 하프 정혜란, 재도전 끝 우승

여자 10㎞ 이지윤, 2017년 이후 재패

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16일 열린 ‘2026 서울신문 하프마라톤대회’에서 하프와 10㎞ 코스 남자 우승은 모두 일본 미야자키현에서 온 러닝동호회 소속 회원들이 차지했다. 하프 여자 우승은 지난해 2위를 차지했던 정혜란(33)씨가 재도전 끝에 쟁취했다.하프 코스 남자 부문 1위에 오른 타이시로 카와노(25·일본)는 무릎에 손을 짚고 한동안 숨을 고른 뒤 우승을 실감한 듯 웃으며 가슴을 두 차례 두드려 자축했다. 타이시로는 “월드컵대교 북단 램프에서 평화의광장으로 향하는 오르막 구간 때문에 속도를 더 내지는 못했다”면서도 “출발부터 줄곧 선두로 달린 덕분에 탁 트인 풍경을 보며 뛸 수 있었다”고 말했다.약 21㎞ 코스를 1시간 9분 20초에 주파한 타이시로는 15살까지 야구 선수로 활동한 전력이 있다. 이후 팔꿈치를 다친 뒤 야구를 접고 달리기를 시작한 그는 러닝 동호회 ‘RFA 재팬’ 회원들과 마라톤 대회가 열리는 나라를 찾아다니며 달리기와 여행을 같이하고 있다고 했다. 타이시로는 “동호회 회원들과 함께 뛰면 소속감이 생기고 마음이 꽉 차는 느낌이 든다”며 “포장되지 않은 산길이나 러닝머신 훈련을 포함해 한 달에 600㎞ 정도를 달리며 준비한다”고 말했다.10㎞ 코스 남자 부문 우승은 타이시로와 함께 활동하는 일본인 아키바 나오토(38)에게 돌아갔다. 35분 24초를 기록한 아키바는 “일본의 주요 장거리 달리기 대회인 ‘역전 마라톤’ 선수 매니저를 하며 자연스럽게 달리기의 매력을 알게 됐다”며 “달리면서 세계 곳곳의 풍광을 눈에 담는 일이 가장 큰 즐거움”이라고 말했다. 두 사람은 “가양대교 위에서 바라본 한강의 전망을 잊지 못할 것 같다”고 입을 모았다.여자 하프 코스 우승자인 정씨는 1시간 26분 9초를 기록하며, 지난해 아쉽게 2위에 그친 기록(1시간 32분 11초)보다 6분가량을 단축했다. 정씨는 “달리기는 뗄 수 없는 애증의 친구”라며 “기쁠 때나 슬플 때나 꾸준히 뛴 덕분에 올해 좋은 기록을 낼 수 있었다”고 말했다. 달리기 6년 차인 정씨는 출근 전 아침 조깅을 하고, 주 2~3회씩 꾸준히 훈련을 이어간다고 한다.여자 10㎞ 코스에서는 이지윤(42)씨가 41분 11초 기록으로 우승했다. 이씨는 2017년에도 같은 부문 정상에 오른 바 있다. 그는 “무리하지 않고 즐기다 보면 실력은 자연스럽게 따라온다”며 “부상을 막는 것이 15년째 달릴 수 있었던 비결”이라고 했다. 이씨는 “달리기는 제게 활력소다. 뛸 때는 잠깐 힘들지만, 뛰고 나면 기분이 좋아진다”며 웃었다.