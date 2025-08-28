나경원, 한동훈 겨냥 “내가 당대표였다면 계엄 없었다”

이미지 확대 2024년 4월 한동훈 당시 국민의힘 비상대책위원장이 동작을 후보였던 나경원 의원에 대한 지지를 호소하고 있는 모습. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 2024년 4월 한동훈 당시 국민의힘 비상대책위원장이 동작을 후보였던 나경원 의원에 대한 지지를 호소하고 있는 모습. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

나경원 국민의힘 의원이 자신이 당대표였다면 윤석열 전 대통령의 계엄 선포를 막을 수 있었을 것이라고 주장했다.나경원 의원은 28일 채널A 라디오 ‘정치 시그널’에서 “우리 정치사를 보면 집권당 대표와 대통령 사이가 안 좋으면 망조가 든다”며 역대 정부 사례를 들어 당·청 갈등의 위험성을 지적했다.그는 “이명박 대통령 때는 대통령을 서포트하는 분이 당대표가 돼 MB는 무난하게 임기를 마쳤지만, 박근혜 대통령 때는 대통령이 밀었던 서청원이 아니라 김무성이 대표가 돼 당정 사이가 나빠졌다”고 설명했다. 그 결과 2016년 20대 총선에서 새누리당(국민의힘 전신)이 더불어민주당에 제1당 자리를 내주고 박 대통령 탄핵으로 이어졌다는 분석이다.이어 “저희가 지금 이렇게 어렵게 된 원인 중 하나도 당시 윤 대통령과 한동훈 당대표가 사이가 좋지 않았기 때문”이라고 직격했다.진행자가 “만약 지난해 7월 23일 전당대회에서 한동훈 전 대표가 아니라 나경원 의원이 당대표가 됐다면 계엄은 없었을 것으로 보느냐”고 묻자, 나 의원은 주저 없이 “그랬을 것이다”고 답했다.나경원 의원은 자신의 당대표 출마를 가로막았던 과거 일도 언급했다. “그 전에 말도 안 되게 억지로 연판장 돌리면서 당대표를 못하게 했다”며 2023년 1월 3·8 전당대회를 앞두고 초선의원 22명이 자신의 전대 출마를 반대하는 연판장을 돌린 사태를 거론했다.한동훈 전 대표에 대한 비판도 이어졌다. 장동혁 지도부에 입성한 김민수 최고위원이 한 전 대표와 관련된 당원게시판 논란을 조사해야 한다고 한 것에 대해 “의심스러운 부분이 많았다”며 “한번은 털고 넘어가야 한다는 의미에서 마무리하는 것도 나쁘지 않을 것 같다”고 말했다.나경원 의원은 당·청 불화 현상이 진보 진영에서도 나타나고 있다며 “이재명 대통령과 정청래 더불어민주당 대표 사이가 안 좋은 것 같다”고 주장했다.