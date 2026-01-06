BNK부산은행, 부산 이주 청년 정착 지원 신용대출 출시

방금 들어온 뉴스

BNK부산은행, 부산 이주 청년 정착 지원 신용대출 출시

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-01-06 17:01
수정 2026-01-06 17:01
이미지 확대
부산 남구 BNK부산은행 본점. 부산은행 제공
부산 남구 BNK부산은행 본점. 부산은행 제공


BNK부산은행은 수도권에서 부산으로 이주한 청년의 안정적 정착을 지원하기 위한 포용금융 상품으로 ‘돌아와요 부산항에 청년 신용대출’을 출시했다고 6일 밝혔다.

이 상품은 3년간 연 2.65% 고정금리로 최대 1000만원을 대출하며, 중도상환 수수료를 면제해 청년 고객의 부담을 최소화했다. 총지원 금액은 100억원이다.

대출 신청을 기준 6개월 내에 수도권에서 부산으로 전입한 19세 이상 45세 이하 청년 직장인이 신청할 수 있다.

대출 과정은 모두 모바일뱅킹 앱을 이용해 비대면 방식으로 진행된다. 주민등록 전입 이력, 재직 여부, 소득 요건 등 공공 마이데이터 및 비대면 서류 확인 절차를 통해 자동 심사한다.

장인호 부산은행 개인고객그룹장은 “이번 상품은 부산으로 이전하는 청년들의 초기 정착을 지원하기 위해 마련했다”며 “앞으로도 지역 인구 유입과 청년 자립을 돕는 포용금융을 계속해서 확대해 나가겠다”라고 말했다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
