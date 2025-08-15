‘광복절 특사’ 조국, 출소…“검찰독재 종식 상징”

이미지 확대 출소하는 조국 ‘환한 미소’ 이재명 정부 첫 특별사면·복권 대상에 오른 조국 전 조국혁신당 대표가 15일 새벽 구로구 서울남부구치소를 나서고 있다. 2025.8.15 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 출소하는 조국 ‘환한 미소’ 이재명 정부 첫 특별사면·복권 대상에 오른 조국 전 조국혁신당 대표가 15일 새벽 구로구 서울남부구치소를 나서고 있다. 2025.8.15 뉴스1

이재명 대통령의 광복절 특별사면으로 사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표가 15일 0시를 기해 자유의 몸이 됐다.조 전 대표는 이날 복역 생활을 끝내고 서울남부교도소에서 출소했다. 자녀 입시 비리 등 혐의로 지난해 12월 16일 징역 2년의 실형이 확정돼 수감된 후 242일 만이다.헌법적 결단을 내려주신 이재명 대통령께 깊이 감사드립니다.저의 사면·복권을 위해 탄원해주신 종교계 지도자분들, 시민사회 원로분들, 전직 국회의장님들, 국내외 학자 교수님들께도 인사드립니다.저의 사면에 대해 비판의 말씀을 해주신 분들에 대해서도 충분히 존경의 마음으로 경청하고 있습니다.오늘 저의 사면·복권과 석방은 검찰권을 오남용해온 검찰독재가 종식되는 상징적 장면의 하나로 기억될 것이라고 믿습니다.조국혁신당은 창당 때부터 지금까지 “3년은 너무 길다, 검찰독재정권 조기종식”을 내걸고 윤석열 정권과 싸워 왔습니다.윤석열 일당은 내란이라는 반헌법적 폭거를 일으켰지만 국민에 의해서 격퇴되었습니다.이재명 정부는 이러한 국민의 투쟁, 저항의 산물입니다. 국민의 주권행사의 산물입니다.이재명 정부는 반드시 성공해야 합니다. 이재명 대통령님도 성공한 대통령이 되셔야 합니다.미력이나마 저도 힘을 보태겠습니다.현재 여전히 윤석열과 단절하지 못하고 윤석열을 비호하는 극우 정당 국민의힘은 다시 한번 심판 받아야 합니다.그리고 민주진보진영은 더욱 단결하고 더욱 연대해야 합니다.제가 자유를 찾은 지금부터 이 두 가지 과제를 위해 힘을 쏟겠습니다.그리고 조국혁신당 당원동지 여러분 많이 보고 싶었습니다.어려운 시기 당을 이끌어주신 김선민 권한대행님, 서왕진 원내대표님을 포함한 원내지도부께 경의의 인사를 드립니다.심야 시간 먼 곳까지 와주신 당원동지 여러분, 시민 여러분 고맙습니다.지난 8개월 동안 이곳에서 깊은 성찰과 넓은 구상을 했습니다.복당 조치가 이뤄지면 더욱 겸허한 마음으로, 더욱 낮은 자세로 국민 속으로 들어가겠습니다.말씀을 듣고, 정치를 하겠습니다.저에 대한 비판, 반대, 비방 모두 받아 안으면서 정치하겠습니다.