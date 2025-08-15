혁신당 ‘조국맞이’… 11월 전당대회 개최할 듯

조국 출소… 현 지도부 임기 단축

서울·부산시장·계양 등 출마론도

이미지 확대 사면된 조국 “제 석방은 검찰독재 종식의 상징적 장면” 조국 전 조국혁신당 대표가 15일 광복절 사면·복권 조치로 서울 남부교도소에서 출소하면서 지지자들을 향해 환하게 웃고 있다. 조 전 대표는 “제 사면·복권과 석방은 검찰권을 오남용해온 검찰독재가 종식되는 상징적 장면의 하나로 기억될 것”이라며 “이재명 정부는 반드시 성공해야 한다. 미력이나마 힘을 보태겠다”고 말했다. 조 전 대표는 주말까지 휴식을 취한 뒤 다음주 본격적인 행보에 나설 것으로 보인다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 사면된 조국 “제 석방은 검찰독재 종식의 상징적 장면” 조국 전 조국혁신당 대표가 15일 광복절 사면·복권 조치로 서울 남부교도소에서 출소하면서 지지자들을 향해 환하게 웃고 있다. 조 전 대표는 “제 사면·복권과 석방은 검찰권을 오남용해온 검찰독재가 종식되는 상징적 장면의 하나로 기억될 것”이라며 “이재명 정부는 반드시 성공해야 한다. 미력이나마 힘을 보태겠다”고 말했다. 조 전 대표는 주말까지 휴식을 취한 뒤 다음주 본격적인 행보에 나설 것으로 보인다.

뉴스1

2025-08-15 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조국 전 조국혁신당 대표가 15일 0시 ‘광복절 특사’로 출소하면서 혁신당은 조 전 대표의 정계 복귀를 위한 준비에 본격 착수했다.혁신당은 14일 국회에서 최고위원회의를 열고 당 선거관리위원회 구성을 의결했다. 윤재관 혁신당 수석대변인은 기자들을 만나 “조 전 대표가 출소와 함께 전할 대국민 인사 메시지를 관심 있게 지켜봐 달라”고 말했다.혁신당은 ‘조국 체제’로의 복귀를 위한 절차도 속도감 있게 진행하고 있다. 앞서 김선민 당대표 권한대행은 전날 당무위원회에서 본인을 비롯한 최고위원 전원의 임기 단축을 결의한 바 있다. 내년 7월까지였던 현 지도부 임기를 단축하고 조 전 대표의 당대표직 복귀뿐 아니라 혁신당 지도부를 새로 선출하는 조기 전당대회를 개최하기로 한 것이다. 혁신당은 이달 안에 전당대회 준비위를 구성해 전대 준비를 본격화할 계획이다. 전대 시기는 아직 결정되지 않았지만 ﻿국정감사 ﻿이후인 11월이 유력한 것으로 전해졌다.황현선 혁신당 사무총장은 “전당대회는 정기 전당대회로 개최한다”며 “전국 지역위원회 구성, 지역별 전국 대의원 선정, 시도당 개편대회 및 대표·최고위원 선출 등으로 제2의 도약을 위한 기회로 삼는다는 의견을 모았다”고 말했다. 혁신당은 다음주 중에 전 당원 투표를 진행해 최고위와 당무위 의결 사항에 대한 당원 승인도 받을 예정이다.‘자유의 몸’이 된 조 전 대표의 정계 복귀는 기정사실화하는 분위기지만 내년 지방선거 출마를 비롯한 구체적 행보는 아직 불투명하다. 정치권 일각에서는 조 전 대표가 차기 대권 주자로 발돋움하기 위해선 서울·부산시장 등 내년 지방선거에 직접 나서야 한다는 의견이 나온다. 다만 당내에선 조 전 대표가 이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을 등 국회의원 보궐선거에 출마해 원내로 복귀할 필요가 있다는 목소리도 있다.조 전 대표 출소 이후 ﻿혁신당과 더불어민주당의 관계 설정에도 관심이 쏠린다. 윤 수석대변인은 “지금 단계에서 합당과 관련해 저희가 드릴 말씀은 없다”﻿고 선을 그었다.